Un posto al sole/ Otello sta bene, nuovi problemi per Franco? (Anticipazioni puntata 31 luglio)

Un posto al sole

IL RITORNO DI ANGELA

Si apre oggi una nuova settimana di Un posto al sole che sarà ancora ampiamente dedicata ai problemi di don Peppino, sempre più legato a Franco. Alle prese con i ricatti del suo usuraio, il proprietario del garage dovrà capire se assecondare le richieste di Gaetano o seguire i consigli di Boschi. Ma di fronte ad una sorprendente proposta, le cose per lui si complicheranno ulteriormente. Nel frattempo, Franco dovrà cercare di trovare l'equilibrio tra i problemi dell'amico e il ritorno di Angela e Bianca dalle vacanze: nelle ultime settimane la bambina e la mamma sono state lontane da Napoli insieme a Renato e Nadia, ma ora tutto cambierà. La crisi nel rapporto tra la longeva coppia di Upas sarà inevitabile?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO: OTELLO STA BENE

La preoccupazione sarà inevitabile per le sorti di Otello, alle prese con dei piccoli problemi di salute. Per fortuna il pericolo di infarto sarà scongiurato e il marito di Teresa potrà fare ritorno a casa, non prima di essersi sottoposto ad una serie di accertamenti. Il litigio in famiglia, avrebbe potuto costargli molto caro: riuscirà ad appianare le divergenze insieme alla moglie? Archiviati per qualche giorni i problemi di Matteo e Marina, con i dubbi da parte del personaggio interpretato da Luca Ward, ci sarà oggi la possibilità di assistere all'emozione di Patrizio per l'imminente entrata nel reality show culinario 'Chef Parade'. Lui e Rossella si prepareranno a passare qualche giorno da soli insieme, approfittando di un appartamento lasciato libero dai genitori. Manteranno un rapporto felice anche dopo la convivenza?

