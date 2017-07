Una Vita: Mauro riprende la sua vendetta contro Cayetana (puntata 31 luglio)

Una Vita

MAURO RIPRENDE LA SUA VENDETTA

Una Vita torna oggi su Canale 5 per una nuova avvincente puntata ricca di colpi di scena. Si ripartirà infatti dal funerale della moglie di Padilla e dal senso di colpa di Mauro per non avere mantenuto la promessa fatta alla donna. Avrebbe dovuto smascherare la colpevole della morte del collega ma ha dato troppa importanza ai suoi problemi personali e si è fatto da parte. Per questo San Emeterio deciderà di riprendere in mano le indagini lasciate fin troppo frettolosamente a causa del suo matrimonio. Felipe sarà il primo ad ascoltare il suo annuncio: all'amico Mauro rivelerà di avere intenzione di smascherare Cayetana una volta per tutte. Ma l'avvocato lo metterà in guardia: la dark lady è pericolosa come un tempo e farà bene a non sottovalutare le sue azioni. La vedova di German, del tutto ignara dei recenti avvenimenti, sarà completamente concentrata nella gestione della sua nuova scuola. Dovrà rispondere alla richiesta di Humilidad che le chiederà di essere assunta come nuova insegnante di religione. Cayetana avrà ben poca scelta...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO: PABLO REALIZZA IL SUO SOGNO?

Pablo darà ascolto ai consigli di Leonor accettando il suo dono? Nelle ultime puntate di Una Vita abbiamo visto la figlia di Rosina proporre al marito di tentare di realizzare il suo grande sogno, diventando un fantino professionista. Lui però non ha accettato, anche se questo pomeriggio farà un passo indietro sulla sua precedente decisione. Dopo brevi riflessioni, Pablo deciderà di dare ascolto alla moglie e le permetterà di comprargli uno stupendo purosangue. Il fratello di Manuela potrà quindi diventare un fantino di grande successo? Se per lui la felicità sarà molto vicina, non si potrà dire la stessa cosa per i Palacios alle prese con la difficile situazione di Ramon: gli ultimi colpi di Revilla hanno peggiorato le sue accuse e per il marito di Trini resterà un'unica chance per evitare una dura condanna per truffa. Sceglierà la strada del patteggiamento come gli ha consigliato Felipe?

