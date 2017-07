Uomini e Donne/ Anticipazioni: Federica Benincà racconta il suo percorso nel dating show (Trono Classcio)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Dopo un lieto fine da favola nel salotto del trono classico, Federica Benincà e Marco Cartasegna si sono detti addio. A qualche messe dalla rottura, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare, ai microfoni di Isaechia.it, le fasi salienti della sua esperienza nel programma di Canale 5, a cominciare dal suo iniziale percorso con Luca Onestini: “È un bravissimo ragazzo, è un buono, sono stata bene con lui. Sono state uscite piacevoli”, ha rivelato la Benincà, che poco dopo, nel corso di un’esterna, è stata totalmente rapita da Marco Cartasegna: “Quel giorno ricordo di essere uscita prima con Luca, al mattino, e poi con Marco alla sera. Non credo ci sia stato un istante preciso, ma a fine esterna non vedevo l’ora di rivedere Marco. La voglia di stare con lui superava di gran lunga tutto il resto, quindi ho preferito dichiararmi, senza complicare ulteriormente le cose”.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO

LA ROTTURA CON MARCO CARTASEGNA

Federica Benincà, scelta di Marco Cartasegna nel salotto di Uomini e Donne, nel corso di una lunga intervista ha risposto a tutti quelli che nel tempo l’hanno accusata di aver compiuto una scelta affrettata: “Non ho mai pensato di aver fatto una scelta affrettata, in quanto il mio cuore e la mia mente andavano verso Marco. Con lui ho provato subito una grossa chimica, c’era tanta attrazione mentale, oltre che quella fisica”, ha detto infatti l’ex corteggiatrice, alla quale è bastata la semplice presenza di Cartasegna per mettere fine a tutti i timori: “Quando sono andata in esterna con Marco avevo mille dubbi, che si sono dissolti in maniera naturale e spontanea, senza che fosse successo nulla se non il semplice stare insieme”. Naturalmente, nelle sue parole, anche le motivazioni che hanno portato alla rottura: “Lui aveva delle cose che a me non piacevano e viceversa. Quindi, la rottura non è stata causata della lontananza. Lui ha bisogno di equilibrio nella sua vita, tanto quanto me, semplicemente questo”

© Riproduzione Riservata.