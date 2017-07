Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giorgio Manetti avvistato in compagnia di una donna misteriosa (Trono Over)

Giorgio Manetti, protagonista di Uomini e Donne

Se escludiamo Gemma Galgani, nessuna dama, per molto tempo, è riuscita a far breccia nel suo cuore, ma a quanto pare, lontano dal parterre del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti potrebbe aver finalmente trovato la donna della sua vita. Il gabbiano, infatti, recentemente è stato avvistato da una fan di IsaeChia ad Arezzo mentre passeggiava per il centro città in compagnia di una donna misteriosa. Dalla foto fornita dalla “talpa” è possibile scorgere la signora in questione, che esattamente come Gemma Galgani ha una capigliatura bionda. I due, inoltre, a detta della fan non si sono scambiati baci o effusioni di altro tipo, anche se sembrava evidente che fra loro ci fosse qualcosa di molto intimo. Dopo aver rifiutato numerose donne nel corso della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, l'inafferrabile Giorgio Manetti è finalmente pronto a dare il via a una storia d’amore?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER

BARBARA DE SANTI, LO SCATTO CON L'EX DI...

Barbara De Santi ha lasciato il trono over ormai da qualche tempo, ma nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne l'ex dama ha stretto dei legami ancora oggi molto forti. In uno dei suoi ultimi scatti, infatti, la nemica giurata di Gemma Galgani compare in compagnia di Mariagrazia dell’Aglio, una ex protagonista del dating show che per qualche tempo ha avuto una liaison con Giorgio Manetti. La foto, che ritrae le due ex dame sorridenti mentre guardano dritte in camera, è accompagnata da una semplice didascalia: “la mora e la bionda nuovamente assieme #mediaset #uominiedonne”, ma a catturare l’attenzione di tutti sono stati i due hashtag, che in qualche modo richiamano al percorso che le due dame hanno vissuto nel salotto di Maria De Filippi. Rivedremo le due protagoniste nella prossima stagione dello show? Per visualizzare lo scatto sul profilo social della De Santi, potete cliccare qui.

