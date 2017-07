VALERIA E ALESSIO/ Coppia ai titoli di coda? (Temptation Island 2017)

Valeria e Alessio a Temptation Island

VALERIA E ALESSIO, IL GIORNO DEL CONFRONTO

La storia di Valeria e Alessio a Temptation Island si sta rivelando una delle più avvincenti in questa edizione del programma. Sicuramente sono in molti pronti a scommettere che tra la coppia le cose non andranno nel migliore dei modi, e nella scorsa settimana un video ha dimostrato un weekend da sogno in compagnia del single Paolo. Ci sono stati momenti scherzosi, con Paolo che ha chiesto a Valeria di insegnargli, da vera sarda DOC, a fare il pane carasau, tanto che i due si sono cimentati con farina e mattarello prima di lanciarsi in un bel tuffo in piscina. Valeria ha riflettuto su come sia cambiata la sua vita nei venti giorni del programma, e Paolo a cena ha detto alla ragazza sarda come il rapporto fra loro sia evoluto in maniera naturale, facendola riflettere come da parte di Alessio non sempre sia arrivato il giusto rispetto. Il weekend è andato dunque a gonfie vele, ma ora si attende la reazione del fidanzato di Valeria: la prossima puntata sarà infatti quella dell’atteso falò di confronto tra i due.

COPPIA AI TITOLI DI CODA A TEMPTATION ISLAND?

Le anticipazioni sulla coppia composta da Valerio e Alessio si stanno sprecando in attesa della puntata di lunedì 31 luglio di Temptation Island. La coppia ha fatto molto discutere soprattutto a causa del comportamento di Valerio, giudicato nei commenti sui social (col programma che ogni lunedì rientra puntualmente nella top 10 delle tendenze italiane di Twitter), giudicato poco coerente e poco attento al rispetto per la figura di Valeria. La ragazza infatti ha visto il suo Alessio prima avvicinarsi in maniera molto significativa alla single Carmen, per poi tornare tra le braccia di Valeria dicendo di amarla. Non è passato però molto tempo dal successivo dietrofront, con Alessio che nell’ultima puntata di Temptation Island è stato visto passare la notte con Carmen. Considerando come si è sviluppato il weekend con Paolo, in molti sono pronti a scommettere che tra i due le cose finiranno al momento del falò di confronto, decisivo per tutte le coppie della fortunata trasmissione di Canale 5.

GALEOTTI I WEEKEND CON PAOLO E CARMEN

Pronostici che vengono effettuati con cognizione di causa, visto che i fans sono molto attenti alle reazioni dei protagonisti sui social, ed alcuni gesti di Valeria sembrano inequivocabili, come mettere like ai post su Facebook che definiscono senza mezzi termini Alessio come ‘Senza cervello”. Stessa cosa avviene per i post di tutti quei fans che invitano Valeria a lasciare Alessio e a mettersi con qualcuno che possa trattarla meglio. Se quel qualcuno potrà essere Paolo non si sa, di sicuro lo sfogo con il single nella scorsa puntata nel weekend da sogno ha lasciato il segno. Sembra infatti evidente come Valeria stia davvero pensando di lasciare Alessio e quanto visto tra il ragazzo e Carmen nell’ultima puntata di Temptation Island sembra lasciare poco spazio ai dubbi. La storia tra Valeria e Alessio sembra dunque essere giunta davvero ai titoli di coda, ma lunedì sera l’ultima parola spetterà al confronto tra i due davanti al falò, per capire se per la coppia potrà esserci un futuro anche dopo la fine di Temptation Island 2017.

