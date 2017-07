VALERIA E ALESSIO/ La verità del ragazzo sul rapporto con Carmen (Temptation Island 2017)

Valeria e Alessio, Temptation Island

LA SCELTA CLAMOROSA DI ALESSIO CHE DELUDE LA FIDANZATA VALERIA -

Nell'ultima puntata trasmessa di Temptation Island è andato in onda il pinettu di Valeria, la quale ha potuto assistere a una decisione clamorosa del suo fidanzato e cioè trascorrere un weekend in compagnia della tentatrice Carmen. Alessio ha specificato di come questa sua decisione sia stata maturata solo dall'amicizia per lei. Ha affermato di volersi scrollare di dosso i sensi di colpa che la donna gli ha messo addosso a causa del suo vittimismo e ha affermato con Carmen di considerarla una grande amica. "Se non fossi innamorato di un'altra persona ti avrei corteggiato fino alla fine" ha affermato Alessio a Carmen. Lui non si è detto certo che lui e Valeria possano uscire insieme. Alla fine del pinettu, Carmen ha rivelato di credere come tra lei e Alessio possa esserci qualcosa di più una volta chiusa la trasmissione. Sarà stato davvero così oppure no? C'è da dire che Valeria non ha gradito affatto questi video e ammette come Alessio sia molto furbo.

LO SFOGO DEL GIOVANE SU INSTAGRAM (TEMPTATION ISLAND 2017)

Sicuramente, Alessio è stato uno dei partecipanti a Temptation Island che ha fatto più discutere il pubblico sui social e non solo. Sono stati molti i fans a criticare il suo atteggiamento e il giovane, forse esasperato dai continui attacchi, ha voluto dire la sua sul rapporto con Carmen. "Lo so che molti di voi non riescono a leggere tra le righe E questo non mi preoccupa … mi preoccupa il fatto che viaggiate con l’immaginazione solo perché vorreste vedere quello che non è mai successo" si legge in una foto Instagram, puntualizzando che non ha mai baciato la tentatrice né avuto rapporti intimi con lei. Successivamente, il post è stato rimosso ma il pubblico della rete non perdona e questa dichiarazione si è diffusa a macchia d'olio. Inoltre, con l'ultima puntata alle porte ci si chiede se Valeria abbia perdonato il fidanzato oppure no. C'è da dire che Alessio sta scrivendo post molto dolci sui social network e sembrano proprio un tentativo di riconquistare la Bigella. Sarà davvero così?

© Riproduzione Riservata.