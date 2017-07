VERONICA E ANTONIO/ Lui ha lasciato il programma con Jessica? (Temptation Island 2017)

Veronica e Antonio a Temptation Island

LA BOLLENTE ESTERNA DI ANTONIO FA INFURIARE VERONICA

Uno dei momenti clou della scorsa puntata di Temptation Island è stato, sicuramente il pinettu di Veronica. La ragazza ha potuto assistere all'esterna del fidanzato Nicola con la tentatrice Jessica e quello che ha visto non le è affatto piaciuto. Infatti, i due sono apparsi molto intimi e si sono scambiati tenerezze durante la cena. Già questo ha fatto infuriare Veronica, incredula davanti alle immagini ma a completare il tutto sono state le riprese di una telecamera nascosta che hanno mostrato Jessica e Antonio seminudi scambiarsi delle effusioni e, probabilmente, perfino dei baci. Inoltre, sembra proprio che i due abbiano trascorso la notte insieme e gli altri ragazzi hanno ipotizzato che i due possano aver fatto l'amore. Veronica ha pronunciato più volte la parola "schifo", delusa altamente dal fidanzato. Anche suoi social network lo sgomento è stato tanto e il pubblico è virato tutto dalla parte di Veronica. Come si è visto dal promo, la puntata di questa sera sarà veramente una resa dei conti per i due. Cosa accadrà?

ANTONIO ESCE CON LA SINGLE JESSICA? (TEMPTATION ISLAND)

Sicuramente Veronica e Antonio sono stati due dei partecipanti più controversi di Temptation Island. Stando a quanto si è potuto apprendere guardando il video con le anticipazioni dell'ultima puntate, il falò sarà veramente acceso tra i due e Veronica metterà il fidanzato davanti al fatto compiuto. Lo rimprovererà per tutto quello che ha combinato, dicendogli che dovrebbe vergognarsi. A molti la giovane è sembrata proprio decisa a chiudere la sua storia, sarà veramente così? C'è da dire che la ragazza non si è spinta oltre con il suo corteggiatore Camillo, mentre molti sui social ipotizzano che Antonio possa essere uscito da Temptation Island proprio con la tentatrice Jessica. Quello che è certo è che, guardando i profili dei due ragazzi non si riesce a carpire nessuna informazione in merito. Veronica e Antonio sono fotografi sempre soli in foto e sotto ogni scatto ci sono commenti di persone che discutono sulle loro peripezie amorose nel reality, criticando aspramente l'atteggiamento del ragazzo ma dicendogli anche che forse dovrebbe mettere i suoi figli al primo posto.

