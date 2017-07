VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA/ Alla scoperta dei tesori nascosti di Lecce

Roberto Giacobbo conduce Voyager

LA "PERLA DEL BAROCCO"

Una città quasi completamente nascosta sotto la polvere dei cantieri e delle loro ingenti opere di restauro. È Lecce la meta della quarta puntata di Voyager - Ai confini della conoscenza, in onda questa sera su Rai 2 alle 21.15. Le telecamere della trasmissione entreranno nelle aree ancora off-limits dell’ex Ospedale di Santo Spirito, oltre a esplorare i sotterranei del Castello Carlo V, finalmente svuotati dei detriti e delle immondizie accumulate in quasi sette secoli. Roberto Giacobbo e la sua crew si spingeranno fino alle prigioni della Torre Mozza, dove trovò la morte l'architetto ideatore del Castello stesso Gian Giacomo dell’Acaya. A lui si devono alcune delle più importanti opere architettoniche Suditalia, tra cui la Fortezza di Crotone (o Castello di Carlo V) e la città ideale di Acaya. L'architetto lavorò anche al Castello di Amantea, in Calabria, insieme a Giovanni Maria Buzzacarino. Ed è proprio a dell'Alcaya che è dedicato il docufilm di questa sera, trasmesso in esclusiva assoluta nel corso della puntata.

VOYAGER, DALLA PUGLIA ALLA SICILIA

Si dice che Lecce "galleggi" sul suo passato, che la sua storia sia fatta di sovrapposizioni e trasformazioni che abbracciano un arco di tempo lungo oltre duemila anni. La storia che Giacobbo racconta, affrontando un percorso ipogeo, è quella di Luciano Faggiano, scopritore di uno dei più importanti tesori storico-archeologici della città: tombe, nascondigli, cisterne, pozzi, silos per la raccolta del grano, altari, ossari, simboli riconducibili ai Cavalieri Templari sono solo alcuni dei pezzi della sua personale collezione. E dopo Lecce, tappa a Siracusa, città natale del più grande e multiforme genio dell’antichità: Archimede. Ingegnere e matematico, progettò quella che sarebbe diventata la nave più grande e imponente del suo tempo. Ma non solo: a lui si deve la costruzione di fortezze e macchine belliche che ancora oggi destano stupore. Chi era in realtà? Cosa lo ha reso immortale?

