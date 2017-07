ANTICIPAZIONI CHERRY SEASON / Oyku non si rassegna, è pronta a tutto per riconquistare Ayaz?

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, PUNTATA 4 LUGLIO: ANTICIPAZIONI

AYAZ LASCIA OYKU - Eccoci giunti alla puntata di Cherry Season della svolta, quella che i fan della soap turca non avrebbero mai voluto vedere perché segnerà la fine della stupenda storia d'amore tra Ayaz e Oyku. A causa dei continui ricatti di Mete, il protagonista interpretato da Serkan Cayoglu sarà costretto ad annunciare ad Oyku che tra loro è finita. Tale dichiarazione arriverà nel momento più inaspettato, in quanto la stilista aveva portato il fidanzato nel luogo che avrebbe voluto scegliere per il loro matrimonio. Ayaz si limiterà ad annunciare che la loro storia è finita, non dando ulteriori spiegazioni sulla ragione di tale scelta.

Per questo motivo, Oyku continuerà a pensare che ci sia qualcosa sotto e che Ayaz non abbia mai smesso di amarla. Cercherà quindi di capire cosa stia davvero accadendo, concentrandosi completamente sulla sua privata e commettendo un gravissimo errore che manderà Onem su tutte le furie. Arriverà in ritardo alla riunione prevista all'atelier con i possibili clienti americani e anche quando comparirà davanti a loro dimostrerà di avere la testa altrove: dimenticherà la cartellina con i suoi disegni a casa di Ayaz, rendendo necessaria una nuova corsa per riprenderli. Sarà quella l'occasione per un nuovo incontro con il suo ex fidanzato? Seyma, riassunta nell'azienda di Onem, terrà sotto controllo il suo comportamento dell'amica rendendosi conto che sta accadendo qualcosa di poco chiaro.

