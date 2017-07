ANTICIPAZIONI UNA VITA/ Il piano di Humilidad per separare Mauro e Teresa (puntata 4 luglio)

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO

HUMILIDAD HA UN PIANO? - Il matrimonio di Humilidad e Mauro si avvicina e la confusione regna sovrana tra i due protagonisti di Una Vita. Convinta che tra la coppia ci sia del tenero, nell'appuntamento odierno Cayetana deciderà di portare la maestra fuori città per estorcerle una confessione sui suoi veri sentimenti. Mentre le due donne lasceranno campo libero, il poliziotto approfitterà per discutere ancora una volta con Oliva, facendogli capire di essere a conoscenza della verità sulla sua tresca clandestina con la De La Serna. Poco dopo sarà la volta del faccia a faccia tra Mauro e Humilidad: dopo avere appreso la tristezza di Teresa per le continue pressioni di Humilidad nei suoi confronti, Mauro si confronterà direttamente con la fidanzata alla quale chiederà di stare lontana per qualche tempo da Acacias 38. Anche se non le verranno esposti ulteriori dettagli su questa richiesta, Humilidad comprenderà che essa avrà a che fare con il rapporto tra Mauro e Teresa: per questo, poco dopo, prenderà in mano le sue pillole dando l'impressione di avere in mente qualcosa...

SUSANA CONTRO TUTTI - Anche oggi a Una Vita si tornerà a parlare della difficile situazione all'interno della famiglia di Leandro: la notizia del vero legame con Victor, non è stata accolta favorevolmente da Susana a sua volta furiosa con Juliana. A suo avviso, la proprietaria della Cioccolateria non avrebbe dovuto tenere nascosto tanto a lungo un simile segreto che non le ha dato la possibilità di crescere il nipote come avrebbe voluto. La verità sulle origini del fidanzato di Maria Luisa non resterà nascosta ai vicini di casa ancora a lungo: proprio per questo Juliana e Leandro hanno deciso di organizzare una merenda alla quale dovranno presenziare amici e parenti. In essa intenderanno annunciare il loro grande segreto. Anche Susana verrà invitata a tale festa ma sarà molto indecisa sul da farsi: per questo chiederà consiglio a Rosina, ovvero ad un'altra persona interessata soprattutto alle convenzioni sociali. Quale sarà la sua risposta? L'attrito in famiglia finirà per degenerare?

