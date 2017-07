Antonella Mosetti/ Difende la figlia Asia Nuccetelli: "C'è solo invidia. Sono persone obese e insoddisfatte"

Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli

Antonella Mosetti difende la figlia Asia: "C'è solo invidia. Sono persone obese e insoddisfatte"

ANCORA CRITICHE PER ASIA NUCCETELLI - Antonella Mosetti è sempre molto attiva sui social e spesso si trova a dover respingere le frecciatine e le cattiverie degli hater che sempre più spesso si accaniscono contro di lei sul web. La mamma di Asia Nuccetelli, recente protagonista del GF Vip, si è trovata a dover difendere anche la figlia. Infatti Asia è, suo malgrado, spesso protagonista di attacchi personali che minano la sua tranquillità. In un’intervista a Gay.it Antonella Mosetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “A tutto questo veleno, personalmente, ci sono abituata. In fondo son ventidue anni che faccio televisione. Asia invece si sta abituando pian piano. Quando ci si espone al grande pubblico si sa come va a finire: arriva tanto affetto, ma anche tanta cattiveria gratuita. Purtroppo, in questo mondo, c’è gente che si alimenta solo di quella”.

Parole amare che rappresentano la triste realtà di una parte del web. E' anche vero che tutti i personaggi famosi sono ormai consapevoli di poter ricevere critiche, giuste o ingiuste, attraverso i social. Secondo la Mosetti a spingere gli attacchi verso la figlia sarebbe solo l’invidia: “Gelosia. Quando una è seguita, affermata, intelligente e ricopre un ruolo importante nella società, inevitabilmente attira solo quella. Se sei bella e stupida, piaci. Se sei bella e intelligente, dividi. Quelle che l'attaccano sono tendenzialmente tutte obese e insoddisfatte".

