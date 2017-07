BELEN RODRIGUEZ / News: crisi con Andrea Iannone? Lui cade ancora...

Belen Rodriguez, News

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: C'E' CRISI TRA L'ARGENTINA E IANNONE? LUI CADE ANCORA - Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? Queste le ultimissime di gossip che giungono dal patinato mondo del gossip italiano. Nonostante la showgirl si trovi in vacanza ad Ibiza, i giornali italiani continuano ancora a parlare dell'ex mentore speciale di "Selfie - Le cose cambiano". Di recente, la showgirl ha partecipato al 35esimo compleanno di Marco Borriello, l'ex fidanzato con il quale è rimasta in ottimi rapporti d'amicizia. Tra le pagine del settimanale "Chi" inoltre, l'argentina è stata fotografata sorridente insieme a Santiago e l'ex marito, il ballerino campano Stefano De Martino. A questo punto, le macchine fotografiche dei paparazzi, sono totalmente puntate addosso all'argentina, in attesa che faccia il prossimo passo. Ecco perché, nelle ultimissime ore si è anche parlato di crisi tra lei e Andrea Iannone, pilota di MotoGp. A quanto pare, Andrea non si è ancora (o quasi) visto ad Ibiza al fianco della sua fidanzata che, esattamente come lo scorso anno, resterà lì per tutto il corso dell'estate. Inoltre, sui social network (specie su Instagram), la coppia compare molto di rado insieme mentre prima, gli scatti, così come i video e le dediche d'amore stavano quasi diventando all'ordine del giorno. Cosa sta succedendo? Belen e Andrea Iannone sono davvero in crisi così come si dice?



Le cose per Iannone, sembrano non andare bene nemmeno sul lavoro e, questa stagione sia per lui che per la Suzuki è già da dimenticare. Ultimamente infatti, nel Gp di Germania, sul circuito del Sachsenring, il pilota è caduto nuovamente dalla sua moto e, a 5 giri dalla fine si trovava in 12esima posizione. Lo scorso anno in questo periodo, Andrea aveva ben 35 punti in più nella classifica e, aveva fatto meglio sotto tutti i punti di vista: la potenziale crisi con Belen lo sta distraendo troppo? “Pensa troppo a Belen e non pensa più al suo lavoro”, si legge su Twitter. Ma c'è anche qualcuno che lo difende: “La Suzuki quest'anno è un disastro, lui non ha colpe”.

© Riproduzione Riservata.