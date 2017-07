BUON COMPLEANNO A GINA LOLLOBRIGIDA/ La Diva spegne 90 candeline (oggi, 4 luglio)

Gina Lollobrigida

GINA LOLLOBRIGIDA COMPIE 90 ANNI (OGGI, 4 LUGLIO) - Gina Lollobrigida spegne oggi le sue prime 90 candeline o meglio, come lei stessa preferisce affermare, compie 'trent'anni per la terza volta'. Nata nel 1927 a Subianco, in provincia di Roma, la diva del cinema italiano apparteneva ad una famiglia benestante che è rimasta vittima di un bombardamento alla fine della seconda guerra mondiale. Dopo essersi rimboccata le maniche, la ventenne Gina ha partecipato a Miss Roma nel 1947 e successivamente alla finali di Miss Italia, evento che le ha permesso di ottenere la notorietà, conquistando l'interesse del mondo del cinema.

Da allora per lei un successo a seguito l'altro e in pochi anni è diventata una delle attrici italiane più richieste da registi di fama mondiale. Come non ricordare la sua partecipazione a fianco di Vittorio De Sica in 'Pane, amore e fantasia' del 1953 che l'ha proclamata 'la Bersagliera'. Se la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione è stata un grande successo, la vita privata le ha creato diversi dispiaceri, a partire dalla lunga battaglia in tribunale con l'ex marito Milko Skofic (padre di Andrea) e con le recenti presunte nozze con lo spagnolo Javier Rigau, secondo il quale sarebbe avrebbe sposato Gina Lollobrigida per procura. Anche in questo caso, la diva è riuscita ad uscire da una situazione complicata senza conseguenze, dimostrando di essere ancora in piena forma nonostante l'età non più giovanissima.

