Beautiful: Steffy prende la sua decisione definitiva? (Anticipazioni puntata 4 luglio)

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO

STEFFY ACCETTA DI LAVORARE CON WYATT? - La puntata di Beautiful di oggi riporterà all'attenzione dei telespettatori la grande decisione che dovrà prendere Steffy: accetterà di diventare il nuovo amministratore delegato della Forrester Creations come Eric e Quinn le hanno chiesto? Per lei non ci sarà più spazio per i dubbi e per le opinioni contrastanti del padre e del fidanzato: Ridge e Liam hanno cercato di metterla in guardia, facendole notare che non dovrà fidarsi della suocera, che in passato ha dimostrato di essere pronta a qualsiasi tipo di intrigo per raggiungere il suo obiettivo. Dopo qualche giorno lasciato per riflettere, arriverà il momento della riunione decisiva alla casa di moda alla quale parteciperanno tutti i membri della famiglia Forrester (ormai più allargata che mai). Durante tale meeting Eric annuncerà la decisione di assegnare a Wyatt la guida delle pubbliche relazioni e ancora una volta chiederà a Steffy se sarà lei il nuovo amministratore delegato. La Forrester sarà però ancora in preda ai dubbi...

ANCORA DUBBI PER LIAM - Mentre alla Forrester Creations si terrà la riunione decisiva per le nuove cariche (a partire dal ruolo di amministratore delegato che potrebbe passare da Quinn a Steffy), oggi a Beautiful Liam si sfogherà con il padre, raccontandogli gli ultimi sviluppi del suo rapporto con la fidanzata. Ancora una volta esprimerà i suoi dubbi legati alle vere intenzioni di Quinn, che potrebbe avere voluto Steffy alla guida della casa di moda solo per riavvicinarla a Wyatt. Bill ammetterà di essere già a conoscenza di tale richiesta, poiché è stato Wyatt ad informarlo in precedenza. A sua volta però affermerà di non essere in grado di capire se quella di Steffy possa essere la scelta giusta o meno: padre e figlio Spencer saranno quindi in attesa di conoscere il destino della figlia di Ridge e, inevitabilmente, l'inizio di nuovi problemi tra gli Steam. Dopo una breve fase di serenità, per loro sarà già tempo di crisi?

