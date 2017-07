Beautiful, anticipazioni americane: la festa del 4 luglio finirà con il botto?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE

4 LUGLIO CON IL BOTTO? - Come abitudine, la puntata americana di Beautiful del 4 luglio è dedicata all'importante festività dell'indipendenza americana. Le famiglie Forrester e Spencer si riuniscono per il tradizionale barbecue che lo scorso anno è stato organizzato a casa di Wyatt e Steffy (ve lo ricordate?). Questa volta sarà villa Forrester la location per un party che potrebbe restare negli annali della soap americana: quale migliore occasione, infatti, per scoprire la verità sulla tresca clandestina di Quinn e Ridge?

La coppia sarà molto preoccupata per le possibili ripercussioni della scoperta di Sheila Carter: la donna sospetta che tra loro possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia e intende parlarne ad Eric, mettendolo in guardia sulle buone intenzioni della moglie. Per questo discuteranno della possibilità di confessare le proprie colpe ad Eric, sperando nella sua comprensione: potrebbero così dare la propria versione dei fatti, senza che la Carter si intrometta finendo per causare guai persino peggiori. Gli spoiler ufficiali precisano che, in effetti, questo flirt in settimana giungerà anche alle orecchie di Eric: ma come prenderà tale notizia? Porrà fine alla sua relazione con Quinn una volta per tutte?

