CARLO VERDONE/ La prima scena del nuovo film a Sperlonga (Techetechetè)

CARLO VERDONE, L’ARTISTA ROMANO SU RAI 1: LA PRIMA SCENA DEL NUOVO FILM (TECHETECHETÈ, PUNTATA 4 LUGLIO 2017) – Questa sera ritorna su Rai 1 il consueto appuntamento con la trasmissione Techetechetè nella quale ci sarà spazio per rivedere alcune degli sketch realizzati dal mitico attore e regista romano Carlo Verdone. Un artista molto amato dal pubblico recentemente ospite nella trasmissione I Migliori Anni condotta da Carlo Conti e prossimamente nuovamente protagonista al cinema. Infatti, in queste settimane stanno incominciando le riprese del nuovo film di Carlo Verdone il cui titolo è ancora top secret. Nello specifico è stato lo stesso Verdone a voler condividere sui social la notizia della prima scena girata nei pressi di Sperlonga con Verdone che a quanto pare sarà in sella ad una moto. Nel post dell’attore si legge: ”Sperlonga, sulla Panoramica in direzione Itri. Ultimo sopralluogo. Giornata afosa e piena di foschia. Su questa strada sarà girata la prima scena del film con me in moto. Un abbraccio forte a tutti voi”. Clicca qui per vedere la foto.

CARLO VERDONE, L’ARTISTA ROMANO SU RAI 1: LA GRANDE PASSIONE PER LA ROMA CALCIO (TECHETECHETÈ, PUNTATA 4 LUGLIO 2017) – Carlo Verdone non è soltanto un eccezionale artista cinematografico e televisivo ma anche un grandissimo appassionato di calcio ed in particolare super tifoso della Roma. L’attore infatti, segue con assiduità le vicende della propria squadra del cuore tant’è che spesso e volentieri lo si può trovare nella Tribuna Montemario dello stadio Olimpico di Roma per guardare le gare interne di De Rossi e compagni. Inoltre, spesso si ritrova a commentare quello che succede sul campo ed in ambito societario. Ad esempio in questi giorni non ha nascosto la delusione per la cessione di Salah al Liverpool: “Sono rimasto shockato dall’addio di Salah, non me lo aspettavo e mi piaceva molto come giocatore. Io confido nella società e in Di Francesco, perché bisogna giocare la Champions l’anno prossimo. Se giochi in Champions devi avere qualche piccolo campione, sennò esci al primo turno. Voglio essere fiducioso e sperare che arrivino altri campioni. Salah ha dato tantissimo, e quando lo riprendi uno che corre così sulla fascia?”.

