Charlize Theron (Foto da Facebook)

CHARLIZE THERON: "PROVARE DOLORE MI FA STARE BENE: PER L'ULTIMO FILM MI SONO SPEZZATA 2 DENTI!" - Charlize Theron è una di quelle attrici che non finisce mai di sorprendere. Difficilmente l'associ ad un film in particolare, tanto è camaleontica, ma ce ne sono alcuni che la coinvolgono maggiormente. Uno di questi è senza dubbio Atomica Bionda, film in uscita il prossimo 28 luglio nelle sale cinematografiche Usa, adattamento della graphic novel The Coldest City, nei quali il premio Oscar 42enne indossa i panni dello 007 britannico Lorraine Broughton, in missione in Germania negli ultimi anni della Guerra Fredda. Nella pellicola Charlize Theron passa gran parte del tempo a prendere a calci e pugni tutti i rivali che le si presentano davanti e in un'intervista a Io Donna spiega perché ha accettato questa parte:"Non avrei dedicato tanto tempo al film se non avessi creduto in questa storia. Mi affascinava l’aspetto fisico del racconto, spingere le mie forze all’estremo per girare le scene. Alla ne erano così realistiche che la mattina successiva non riuscivo neppure a scendere dall’automobile: il parcheggiatore aspettava pazientemente che io trascinassi fuori dalla macchina le mie membra ammaccate".

Ma c'è di più, la bella Charlize ammette di avere scoperto un nuovo mondo grazie a questo ruolo:"Quando superi la soglia del dolore, il corpo diventa come una macchina: ti regala un’incredibile iniezione di fiducia, ti fa sentire forte. Succede qualcosa nel cervello se fai esercizi così duri: rilasci endorfine, la mente diventa più chiara e tu vedi movimenti, spazi e distanze con una percezione differente, acutissima. È un’arte, davvero, e ora provo un grande rispetto per ogni forma di lotta: una volta finita, stai benissimo! Ma anche il racconto, la storia erano per me importantissimi".

