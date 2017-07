Cristina D’Avena / La cantante sui social per dare appuntamento ai fan (Wind Summer Festival, 4 luglio 2017)

Cristina D'Avena

CRISTINA D’AVENA, LA CANTANTE SUI SOCIAL PER DARE APPUNTAMENTO AI FAN, FOTO (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - È amata da grandi e piccini e oltre ad aver conquistato le ultime generazioni grazie alle sigle dei cartoni animati, oggi è una delle protagoniste più amate e seguite sui social. Stiamo parlando di Cristina D'Avena, che questa sera delizierà i suoi numerosissimi fan portando in scena, sul palco del Wind Summer Festival 2017, alcuni fra i suoi brani più celebri. A dare appuntamento a tutti i suoi follower è stata la stessa cantante, che poche ore fa è tornata sul suo profilo Instagram ufficiale, da dove ha condiviso una foto direttamente dal backstage dello show musicale di Canale 5. "Questa sera su Canale 5 ci sarà il #WindSummerFestival ... Pronti a scatenarci insieme?!?!", scrive l'artista nella didascalia e, naturalmente, i suoi numerosissimi fan non si sono lasciati sfuggire l'occasione di replicare. Se siete curiosi di visualizzare l'ultima foto condivisa da Cristina D'Avena sui social e leggere tutti i commenti dei fan, potete cliccare qui. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

CRISTINA D’AVENA, LA CANTANTE ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Questa sera, martedì 4 luglio andrà in onda il Wind Summer Festival 2017, su Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi, Come negli ultimi anni, anche il 2017 offre al pubblico il festival delle canzoni dell'estate 2017, con numerose ed imperdibili Hit del panorama musicale nazionale ed internazionale. Sono numerosi gli artisti che si sono esibiti sul palco di Piazza del Popolo a Roma: tra cui Cristina D'Avena la regina delle sigle per cartoon degli anni '90.

CRISTINA D’AVENA, LA CARRIERA - Nata a Bologna nel 1964, l'artista ha nel suo curriculum anche esperienze come attrice e conduttrice televisiva. Il suo primo esordio risale all'età di tre anni, quando grazie al singolo Il walzer del moscerino si aggiudica il terzo posto allo Zecchino D'oro. Successivamente, la cantante farà parte del Piccolo Coro dell'Antoniano, accompagnando anche la sorella Clarissa Maria in questa avventura. Fu solo nel 1981 che incise probabilmente la prima sigla per cartoni animati, incise la sigla di Pinocchio commissionata da Giordano Bruno Martelli. Inoltre, la carriera di Cristina D'Avena è particolarmente legata a Bim Bum Bam, celebre programma per ragazzi andato in onda fino al 2002. Come attrice, ha debuttato nel live action dell'anime giapponese Kiss Me Licia, intitolato Love me Licia, cui seguirono altre tre stagioni. Cristina D'Avena interpreta la protagonista, al fianco di Pasquale Finicelli nei panni di Mirko e di Emanuela Pacotto che interpreta Marika. Nel 1992 conduce Cantiamo con Cristina, un programma di karaoke per bambini apprezzatissimo sia da grandi che da piccini.

CRISTINA D’AVENA, CURIOSITA' - La donna, in seguito a diverse interviste rilasciate, all'età di ben 52 anni rimpiange di non aver dedicato la sua vita anche alla creazione di una famiglia tutta sua. I diversi impegni legati alla sua carriera di cantante, attrice e presentatrice, non le hanno permesso di vivere un'esperienza importante come quella della maternità. Tuttavia, pare che nei progetti dell'artista ci sia un matrimonio in vista. Appuntamento a stasera, 4 Luglio 2017 su Canale5 alle 21.10, non perdetevelo!

