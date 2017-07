ELISA/ Continuano i preparativi in vista dello show dell’Arena di Verona (Wind Summer Festival 2017)

Elisa al Wind Summer Festival 2017

ELISA, ALL’ARENA DI VERONA UNO SHOW UNICO NEL PROPRIO GENERE (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – Questa sera su Canale 5 viene trasmesso su Canale 5 il primo appuntamento del Wind Summer Festival presentato da Alessia Marcuzzi con la collaborazione di Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia. Tanti gli artisti che saliranno sul palco tra cui la cantante Elisa. Per l’artista friulana si tratta di uno degli ultimi appuntamenti prima dello straordinario show che la vedrà all’Arena di Verona festeggiare i primi 20 anni carriera. Uno show che come lei stessa ha sottolineato, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio 105, è unico nel proprio genere: ”Pare che sia la prima volta e sto scoprendo perché. E' un casino incredibile, ma ce la possiamo fare! Io per fortuna sono un po' 'Psyco' in queste cose. Sono estremamente ordinata. Ho diviso tutte le canzoni e gli arrangiamenti, e ci sono tre direttori d'orchestra diversi. Quella con l'orchestra è una cosa nuova anche per me. Sono contentissima di lavorare per la prima volta con una firma come Patrick Warren, vincitore di Oscar, Golden Globe, Grammy, come arrangiatore di artisti quali John Legend, Lana Del Rey e Bob Dylan. Lui arrangerà tutti i brani delle serate orchestra”.

ELISA, TANTE COLLABORAZIONI IN VISTA (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – Elisa durante la medesima intervista è entrata maggiormente nel merito dei contenuti artistici che saranno proposti al pubblico durante lo show dell’Arena di Verona. Nello specifico il focus è stato indirizzato verso i tanti artisti che saliranno sul palco con la cantautrice friulana sul palco veronese per duettare in brani storici come Mario Biondi, Alessandra Amoroso, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e tanti altri ancora. A tal proposito Elisa ha dichiarato: “Con Mario Biondi ci siamo trovati due volte a cantare assieme 'Hallelujah' live. Mi piace proprio cantare con lui dal vivo. E' una persona positiva, ha una vibe pazzesca sul palco, i miei musicisti lo adorano e ha questo timbro incredibile. Non canteremo 'Hallelujah' questa volta. Quando ero giovanissima ho cantato a lungo con una big band swing, ed uno dei primi pezzi che ho cantato è stato 'Fly Me To The Moon' di Frank Sinatra. Faremo quella!”.

