FABIO ROVAZZI/ La caduta di Morandi è stato un brillante escamotage? (Wind Summer Festival 2017)

Fabio Rovazzi al Wind Summer Festival 2017

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE PROTAGONISTA SU CANALE 5: LA CADUTA DI MORANDI VALE 2 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – Questa sera, martedì 4 luglio 2017 su Canale 5 viene proposto il primo appuntamento con il Wind Summer Festival andato in scena due settimane fa a Piazza del Popolo di Roma. L’evento è condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Daniele Battaglia e Nicolò De Devitiis e vede la partecipazione di tanti artisti famosi tra cui Fabio Rovazzi che negli ultimi giorni ha visto ulteriormente accrescere la propria fama nazionale per via dell’incidente occorso a Gianni Morandi durante il concerto del Radio Italia Live a Palermo. Morandi è infatti volato giù dal palco mentre si stava esibendo in duetto con Ravazzi sulle note del brano Volare. A conferma di come l’episodio abbia riacceso l’attenzione nei confronti del brano, ci sono da segnalare oltre 2 milioni di visualizzazioni su youtube del video ufficiale.

FABIO ROVAZZI, IL 6 AGOSTO AL CILENTO OUTLET (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – Momento decisamente magico per il giovane interprete italiano Fabio Rovazzi che anche in questa estate musicale sta riuscendo a monopolizzare l’attenzione del pubblico con il tormento Volare, frutto della collaborazione con un Gianni Morandi più in forma che mai. A conferma di ciò, le prossime settimane il giovane e talentuoso Rovazzi è atteso da tantissimi appuntamenti in giro per l’Italia tra cui spicca il concerto che terrà il 6 agosto presso il centro commerciale del Cilento Outlet. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 18.00 con ingresso gratuito e per la precisione avrà luogo nella ampia piazza antistante il centro commerciale. Naturalmente la scaletta prevede tutti i brani che in questi primi anni di carriera Rovazzi ha saputo dare alla luce riscontrando grande successo di pubblico.

