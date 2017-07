FIORELLA MANNOIA/ La disavventura con la banca (Wind Summer Festival 2017)

Fiorella Mannoia al Wind Music Awards 2017 (LaPresse)

FIORELLA MANNOIA, IN CONCERTO AL FESTIVAL DELL’ANIMA (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – Tanti volti noti della musica italiana saliranno questa sera sul palco di Piazza del Popolo di Roma per la prima serata del Wind Summer Festival. Un evento proposto in contemporanea nella prima serata di Canale 5 per la conduzione di Alessia Marcuzzi e su Radio 105. Come detto i cantanti presenti sono tantissimi tra cui l’apprezzata interprete romana Fiorella Mannoia, reduce dal secondo posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Che sia benedetta. Per la Mannoia questo è un anno di grande rilancio come del resto confermano i tanti appuntamenti a cui prenderà parte nelle prossime settimane a partire dal Festival dell’Anima. Si tratta di una manifestazione che si tiene l’11 luglio nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere / Fossano in provincia di Cuneo. L’arrivo della Mannoia ha letteralmente catalizzato l’attenzione con conseguente sold out di biglietto raggiunto dopo pochissimi giorni dalla presentazione dell’appuntamento.

FIORELLA MANNOIA, SPARITI 7 MILA EURO MA LA BANCA NON LI RIMBORSA (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – In questi giorni Fiorella Mannoia è stata protagonista di una disavventura che sembra esserle costata circa 7 mila euro spariti da un conto corrente bancario. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Mannoia con un lungo post pubblicato su Facebook nel quale spiega di essere stata vittima di un raggiro ed inoltre di non essere stata rimborsata dalla propria banca: “Racconto un fatto capitato a me. Un giorno ci scrive la banca avvertendoci che avevano riscontrato movimenti che lasciavano sospettare una clonazione della carta di credito. Risaliamo e scopriamo che vi erano centinaia di acquisti (tutte piccole e medie cifre) fino a un ammontare di 7000 euro. Chiamiamo la banca, presentiamo tutto quello che ci era stato richiesto. Insomma morale della favola, ci hanno risposto dopo 4 mesi di telefonate di sollecito, che non ci rimborsano perché secondo loro non era possibile che i truffatori fossero riusciti a impossessarsi di tutti i dati. In sostanza insinuando il sospetto che non sia vero. Le banche servirebbero a custodire i nostri soldi in maniera sicura. Forse a volte sarebbe meglio rispolverare il vecchio materasso. Tutto questo per dirvi: state attenti”.

© Riproduzione Riservata.