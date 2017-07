Fedez e Chiara Ferragni non si sono lasciati/ La crisi? Solo rumors: i due piccioncini volano a Parigi!

Fedez e Chiara Ferragni non si sono lasciati

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI NON SI SONO LASCIATI: DOPO I PETTEGOLEZZI I DUE PICCIONCINI VOLANO A PARIGI! - Pericolo scampato: nonostante i rumors circolati nelle ultime ore, Fedez e Chiara Ferragni stanno ancora insieme. A dare conferma di ciò è stato uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dalla blogger, che è tornata sui social per salutare i suoi fan e per lasciarsi immortalare con il suo fidanzato nella città più romantica del mondo: Parigi. Nessuna crisi all'orizzonte, quindi: i due futuri sposi sono più innamorati che mai e in queste ultime ore, mentre il popolo sui social era in delirio per la presunta fine della loro storia d'amore, i due piccioncini erano in volo verso Parigi, dove attualmente stanno vivendo un primo romantico assaggio della loro futura luna di miele. Cliccate qui se volete visualizzare la foto di Chiara Ferragni.

Tutti i fan di Fedez e Chiara Ferragni, quindi, potranno tirare un sospiro di sollievo: i due futuri sposi non si sono lasciati e molto presto potremmo rivederli intenti a scegliere le bomboniere o la location più giusta per il loro matrimonio. Ma da cosa sono nati i pettegolezzi che in queste ultime ore hanno fatto temere il peggio? A lanciare la bomba, a quanto pare, sono stati alcuni fan della blogger, che nella tarda serata di ieri hanno notato che la loro beniamina avrebbe smesso di seguire il suo fidanzato su Instagram. A complicare il tutto, la serata che Fedez ha passato in compagnia degli amici, un evidente segno, secondo i bene informati, della crisi fra i due futuri sposi.

© Riproduzione Riservata.