GABRY PONTE / Il dj sempre al passo con i tempi con Favij e Giulia Penna (Wind Summer Festival, 4 luglio 2017)

Gabry Ponte

GABRY PONTE, IL DJ ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Una cosa è certa: due personaggi del calibro di Favij e Gabry Ponte sul palco del Wind Summer Festival non possono fare altro che mandare in delirio sia il pubblico romano che quello da casa. Seppure con target diversi, i due sono particolarmente apprezzati e saranno moltissimi i fan che faranno di tutto per non perdersi l’esibizione. Com’è noto, Gabry Ponte è una vera e propria icona degli anni ’90. Proprio in quel periodo, infatti, i suoi pezzi erano un vero e proprio must in tutte le discoteche d’Italia e a tutti almeno una volta nella vita sarà capitato di scatenarsi a ritmo di uno dei suoi singoli di successo. Il brano con cui Gabry Ponte si esibirà sul palco del Wind Summer Festival è Sei tu, un pezzo decisamente orecchiabile che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone estivo.

GABRY PONTE GIULIA PENNA E FAVIJ: IL NUOVO BRANO ''SEI TU'' - Ma quale è il filo rosso che lo lega al giovanissimo Favij, noto youtuber amatissimo soprattutto dai giovanissimi? Proprio Favij ha partecipato alle riprese del singolo di Gabry Ponte in coppia con Giulia Penna e, tra l’altro, proprio in occasione delle riprese i due si sono scambiati un bacio. Insomma, dopo Ma che ne sanno i 2000, Gabry Ponte ha deciso di stupire ancora una volta il suo pubblico, dimostrando di essere pronto a rinnovarsi e a stare al passo con i tempi, siglando collaborazioni con gli astri nascenti del mondo del web. Quella di Gabry Ponte è una storia fatta di musica e successi. Basti pensare ai numerosi obiettivi messi a segno in occasione della collaborazione con gli Eiffel 65 in qualità di dj. Classe ’73, Gabry Ponte ha deciso di canalizzare la sua passione per la musica non solo sul palco. Al momento, infatti, oltre a collaborare con una nota radio, è anche un produttore discografico oltre che un opinionista televisivo. Gabry Ponte nel corso del tempo ha saputo rinnovarsi senza, però, perdere il suo inconfondibile stile. L’attesa per la sua esibizione è altissima come, del resto, lo è per la partecipazione di Favij che, seppur giovanissimo, nel corso della sua carriera da youtuber ha incassato il plauso del proprio pubblico e con i suoi video è riuscito a fare fortuna.

