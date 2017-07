Gianna Nannini al Wind Summer Festival 2017

GIANNA NANNINI IL 27 OTTOBRE IN USCITA IL NUOVO ALBUM “AMORE GIGANTE” (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – La rocker senese Gianna Nannini questa sera salirà sul palco di Piazza del Popolo di Roma per prendere parte al primo appuntamento con il Wind Summer Festival. Un evento trasmesso in contemporanea su Canale 5 e Radio 105 per la conduzione di Alessia Marcuzzi e con Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia. In attesa di rivedere all’opera la cantante toscana, proprio in queste ore dal suo entourage è stata pubblicata una notizia che ha reso molto felici tutti i fans. È stata fissata per il prossimo 27 ottobre la data di uscita del nuovo album di Gianna Nannini intitolato Amore gigante. Si tratta del 18 lavoro discografico in studio della Nannini e secondo le anticipazioni sarà composto da quindici brani inediti che sono stati registrati tra Londra, la città in cui è andata a vivere da alcuni mesi, e Los Angeles.

GIANNA NANNINI IL 15 SETTEMBRE ESCE IL SINGOLO (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) – Gianna Nannini in queste settimane è stata grande protagonista non soltanto dello scenario musicale italiano ma anche di quello internazionale. Infatti, è stata ospite di molteplici festival europee ed il relativo tour è stato in più occasioni arricchito di nuove date in ragione della grande richiesta. A conferma di ciò è sufficiente pensare che il concerto fissato per il 29 luglio al castello di Kapfenburg ha già fatto registrare il tutto esaurito. Nella parte finale dell’anno la Nannini comunque ritornerà protagonista anche in Italia. Il 15 settembre verrà pubblicato il nuovo singolo che di fatto farà da traino al nuovo album ed inoltre sono state già fissati dei primi appuntamenti per il mese di dicembre. In particolare la Nannini sarà attesa il 2 dicembre al Palalottomatica di Roma, il 4 a Milano presso il Mediolanum Forum di Assago ed il 6 dicembre a Firenze al Mandela Forum.

