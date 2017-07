GIULIA PENNA / Da YouTube al palco romano di Piazza del Popolo (Wind Summer Festival, 4 luglio 2017)

Giulia Penna, Gabry Ponte e Favij

GIULIA PENNA, LA YOUTUBER ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Il Wind Summer Festival è, senza alcun dubbio, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno e tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche lei, la bellissima Giulia Penna. Classe ’92, Giulia sin da piccolissima si è avvicinata al mondo dello spettacolo, iniziando a studiare danza sia classica che moderna. Solo a 12 anni, poi, ha voluto approcciarsi con la musica, collaborando con il coro della sua scuola. Il suo talento era così evidente che il direttore dell’orchestra di cui faceva parte non ha potuto fare a meno di notarla e gli ha suggerito di iscriversi ad una scuola di canto. Da quel momento in poi, la ragazza ha frequentato varie scuole ed ha preso parte ad alcuni provini. Le sue prime esibizioni sono state in vari locali di Roma in cui ha avuto l’occasione di farsi notare. Nel 2014, poi, è riuscita a vincere il primo premio in occasione di una nota kermesse dopo la quale ha partecipato al noto Festival di Castrocaro, raggiungendo il secondo scalino del podio. L’estate della sua consacrazione è stata quella del 2015 in occasione della quale ha collaborato con Walter Suray, un noto produttore internazionale che l’ha fortemente voluta per una collaborazione di rilievo. Dopo tale collaborazione, i suoi fan l’hanno incitata a partire per un tour a cui lei ha dato forma in una maniera decisamente bizzarra. L’artista, infatti, si è esibita per le strade di Roma e si è cimentata in alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Nel 2015, poi, Giulia è sbarcata sul web con alcuni video a metà strada tra l’ironia e la comicità ed ha raccolto moltissimi consensi.

GIULIA PENNA DUETTA CON GABRY PONTE? - In occasione del Wind Summer Festival la bellissima e bravissima Giulia salirà sul palco in compagnia di Gabry Ponte e Favij. Proprio lui quest’anno ha deciso di siglare una collaborazione con due degli Youtuber più apprezzati del momento, dimostrando di essere non solo un dj pieno di talento ma anche un artista capace di coinvolgere in maniera a dir poco trasversale intere generazioni. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda dell’esibizione di questi tre big che di sicuro riusciranno a coinvolgere tutti i presenti a Roma oltre al pubblico a casa.

