Gianluca Vacchi/ Dopo Giorgia Gabriele si fidanza con miss Universo Ariadna Gutierrez?

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele

Gianluca Vacchi, nuovo amore dopo Giorgia Gabriele? L'avvistamento con la Miss colombiana Ariadna Gutierrez accende il gossip

NUOVO AMORE PER GIANLUCA VACCHI? - Per Gianluca Vacchi, in vacanza a Miami, potrebbe nascere un nuovo amore. Vicino al suo ombrellone si è ritrovato Ariadna Gutierrez, la miss colombiana balzata agli onori delle cronache per essere state eletta Miss Universo nel dicembre 2015 per errore. La corona rimase sulla sua testa solo per pochi minuti. Lo strano incidente le ha comunque portato fortunata e oggi Ariadna è una modella da 2 milioni e mezzo di fan social. Lui ha quasi 50 anni mentre lei 23. Si sono incontrati per caso sulla sabbia e il feeling sembra già ottimo. Tante chiacchiere e risate per i due. Gianluca Vacchi è tornato single da poche settimane, dopo l'addio di Giorgia Gabriele. Entrambi sembrano condividere la stessa «filosofia» di vita.

La miss – via social – è solita condividere frasi come: «la vita è troppo corta per non divertirsi», mentre il motto del milionario è «enjoy». Potrebbe nascere quindi una coppia ben assortita. L'estate è lunga e lo sorprese sono sempre dietro l'angolo. Gianluca Vacchi, dopo la delusione Giorgia Gabriele, potrebbe rilanciarsi alla grande. Il re dei tatuaggi e dei balletti sembra molto carico nelle foto su Vanity Fair. La presenza della modella colombiano ha ridato slancio alla sua voglia di divertimento sfrenato. Vedremo cosa gli riserverà il futuro e se la colombiana sarà la sua nuova fiamma.

