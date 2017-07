INGA LINDSTROM - UN AMORE IMPOSSIBILE/ Su Canale 5 il film con Julia Maria Kohler (oggi, 4 luglio 2017)

Inga Lindstrom collection - Un amore impossibile

INGA LINDSTROM COLLECTION - UN AMORE IMPOSSIBILE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 4 LUGLIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom collection - Un amore impossibile, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 4 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere sentimentale che è stata tratta da uno dei racconti di Inga Lindstrom. Nel caso specifico si tratta del film Un amore impossibile (Schatten der Veergangenheit) girato nell’anno 2010 in Germania con la regia di Thomas Hexel mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto apprezzati in Germania come Julia Maria Kohler e Miroslav Nemec. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM COLLECTION - UN AMORE IMPOSSIBILE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 4 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La pellicola narra la storia di Bengt Kindquist, un ricco e possidente imprenditore sposato con una donna molto più giovane di lei di nome Hanna. Bengt decide di staccare un po’ la spina così dopo aver vissuto intensamente tre anni negli Stati Uniti, decide di far conoscere ad Hanna il proprio paese natio. Così insieme si recano in Svezia, nella enorme tenuta di famiglia nella quale vive sua sorella Louise. Hanna è di professione una ballerina, ed ha un passato notevole visto che è stata più volte prima ballerina, purtroppo però un brutto incidente le ha tolto ogni possibilità di vedere proseguire una carriera già splendida.

Arrivati nella grande villa di famiglia, Bengt si dedica alla vela, mentre Hanna decide di mettere in piedi una società tutta sua. Così animata anche da una forte passione per il design, Hanna avvia la sua società con grande solerzia. Il lavoro sembra procedere per il meglio, ma a casa le cose non vanno nello stesso modo in quanto la sorella di Begnt, sua cognata Louise, non vede di buon occhio Anna in quanto la ritiene troppo giovane rispetto a suo fratello e anche perché è ancora legata alla prima moglie di questi.

Questo mina un po’ la serenità e l’equilibrio tra Hanna e Bengt, situazione che peggiora quando Hanna fa la conoscenza di un ragazzo molto affascinante di nome Jonas che lavora come coreografo. Hanna osservandolo ballare inizia a risentire dentro di lei quella voglia di ballare che sembra a questo punto non aver mai perso. Tutto ciò da modo a Hanna di frequentare sempre più assiduamente Jonas con il quale va molto d’accordo e verso il quale prova una profonda attrazione. Tuttavia il ragazzo si trova in un momento molto particolare della propria vita in quanto si imbatte in una lettera della madre da poco morta nella quale vi è scritto il nome di suo padre biologico. Si tratta proprio di Bengt, il marito di Hanna.

