Il Segreto: Mencia e Carmelo programmano il loro futuro insieme (anticipazioni 4 luglio)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO

MENCIA E CARMELO DI NUOVO INSIEME - La puntata odierna de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 15:30 circa, sancirà finalmente una buona notizia per Carmelo: le sue insistenze e le sue speranze verranno ascoltate poiché Mencia farà il suo ingresso alla Miel Amarga. La giovane confermerà il suo desiderio di cominciare una nuova vita al fianco dell'uomo di cui si è innamorata: si sentirà presto profumo di fiori d'arancio per questa coppia? Andrà tutto per il meglio per l'uomo da sempre tanto sfortunato in amore? All'interno della famiglia Santacruz continueranno però anche i problemi causati dalla denuncia riguardante i vaccini: Donna Francisca ha raggiunto il suo scopo, in quanto il proprio rivale sarà costretto a subire il blocco di tutti i suoi beni. Nonostante l'impegno e la richiesta di aiuto ai suoi avvocati, infatti, Severo nulla potrà per evitare l'embargo, fatto che in breve tempo potrebbe portare all'inevitabile fallimento delle sue aziende.

RAMIRO IN PARTENZA? - Oggi a Il Segreto Donna Francisca non sarà l'unica a dover fare i conti con gli intrighi di Cristobal Garrigues. Anche la famiglia Castaneda infatti dovrà affrontare le conseguenze della fissazione dell'ex Intendente per Emilia: la moglie di Alfonso però non sarà affatto disposta ad assecondare le sue richieste, comprendendo per prima come tutte le persone a lei care possano essere in pericolo. Come previsto, sarà Ramiro a doverne fare le spese: con un tempismo davvero incredibile, infatti, verrà richiamato dall'esercito preparandosi a prendere parte ad una nuova guerra. Per lui non ci sarà alcuna speranza di evitare tale addio? Come desiderato dallo stesso Garrigues, la salute di Donna Francisca comincerà a dare qualche piccolo segno di miglioramento anche se la padrona di casa dovrà fingere davanti a Fè per evitare che la sua domestica scopra ciò che sta accadendo. Per questo le rivelerà di essere malata, le sue dichiarazioni verranno comprese dalla domestica o sanciranno un nuovo campanello d'allarme

