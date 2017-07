JAX JONES / You don’t know me è il suo brano dell'estate (Wind Summer Festival, 4 luglio 2017)

Wind Summer Festival

JAX JONES, L’ARTISTA ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Tra gli artisti protagonisti del Wind Summer Festival c’è anche il talentuoso Jax Jones che porterà sul palco il singolo You don’t know me. In merito a questo artista sono davvero moltissime le cose da dire. In primo luogo, ad esempio, è necessario tenere conto del fatto che non solo è un bravissimo polistrumentista ma che, allo stesso tempo, è anche un noto produttore discografico. Classe 1987, l’artista ha origini inglesi e sin da piccolissimo di è avvicinato alla musica, affascinato da questo mondo fatto di note e melodie. Stando a quanto da lui dichiarato, una delle sue fortune è stata quella di crescere in un contesto familiare multietnico che gli ha permesso di conoscere il mondo e apprezzarne ogni sfumatura. Tornando alla sua passione per la musica, da piccolissimo Jax Jones ha deciso di prendere qualche lezione di chitarra per riuscire ad approcciarsi in maniera diretta con lo sterminato universo della musica. Ha 18 anni, poi, nonostante il fatto che la sua famiglia volesse per lui un futuro ad Oxford, ha deciso di iscriversi alla Brunel University di Londra. Il sacrificio era tanto ma Jax non solo non sentiva la fatica ma riusciva anche a portare avanti la sua passione per la musica. Subito dopo la laurea, poi, si è trasferito a Sydenham e nel 2014 ha inciso il singolo di successo I got u che gli ha permesso di scalare le vette delle classifiche inglesi. Da quel momento in poi per lui si sono spalancate le porte del successo. L’anno successivo, infatti, ha pubblicato Yeah yeah yeah, un altro singolo che ha incontrato il gusto del pubblico e solo dopo You don’t know me, un pezzo che è riuscito ad arrivare anche al di là della manica.

JAX JONES, LA PASSIONE PER LA MUSICA - La sua passione è, senza alcun dubbio, la musica house ma la sua preparazione in merito ai vari strumenti musicali lo rende una vera e propria eccezione. Il tocco pop che riesce a dare ad ogni suo pezzo, infatti, piace moltissimo al pubblico e, molto probabilmente, è esattamente ciò che rende così speciali tutti i suoi pezzi non soli in Europa ma anche in America. Proprio oltreoceano l’artista è riuscito a diventare un vero e proprio modello da imitare. Non resta altro da fare, dunque, che attendere la sua esibizione sul palco romano del Wind Summer Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana.

