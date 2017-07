L'alba del pianeta delle scimmie/ Le curiosità del film in onda su Italia 1 (oggi, 4 luglio 2017)

L'alba del pianeta delle scimmie

L'ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - L'alba del pianeta delle scimmie, è il film che verrà trasmesso su Italia 1 oggi, martedì 4 luglio 2017. Le riprese, tenutesi nel luglio del 2010, si sono concentrate tra Canada e California. Tutte le scimmie del film sono state realizzate attraverso la computer grafica della Weta Digital. Negli altri film della serie i primati erano invece interpretati da attori in costume. La pellicola è stata distribuita nei cinema italiani nel giugno del 2011. Il film ha ricevuto diverse nomination a Premi cinematografici internazionali. Tra le curiosità sulla pellicola non possiamo non citare il fatto che la voce di James Franco è di David Chevalier, figlio dell'attore e doppiatore Roberto Chevalier, ma soprattutto voce ufficiale di Taylor Lautner, Ashton Kutcher e il mitico Jared Padalecki l'attore famoso per il suo ruolo in Supernatural ormai da oltre tredici anni. Questa sera quando vedrete o rivedrete il film potrete ripensare ai suoi lavori. (agg. di Cinzia Costa)

L' ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 LUGLIO 2017: IL CAST - L'alba del pianeta delle scimmie, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 4 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere fantascientifica il cui titolo originale in ingese è Rise of the Planet of the Apes ed è stata realizzata nel 2011 con la direzione di Rupert Wyatt. Il cast è composto da Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox, Tom Felton, David Oyelowo, Tyler Labine, David Hewlett e Jamie Harris. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L' ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La pellicola inizia descrivendo la cattura di 3 scimpanzé che vengono condotti a San Francisco, nel laboratorio di Will Rodman, uno scienziato in procinto di sperimentare una nuova cura per l'Alzheimer. L'uomo inietta il farmaco su 12 scimmie ed una di loro, soprannominata Occhi Luminosi, mostra una serie di progressi strabilianti. Un giorno scappa dalla gabbia irrompendo in una riunione del consiglio d'amministrazione della società farmaceutica presso cui lavora il dottor Rodman. La scimmia viene così uccisa su ordine di Steven Jacobs, direttore dell'azienda. Quest'ultimo dichiara il progetto ALZ 112 definitivamente fallito ed ordina di uccidere tutti gli esemplari di scimpanzé. Con grande sorpresa, il dottor Rodman e Franklin, il suo collaboratore, trovano un cucciolo di scimmia nella gabbia di Occhi Luminosi, comprendendo che la reazione della scimpanzé era semplice istinto materno.

I due decidono di risparmiare il cucciolo e Will lo porta con se in casa. Inoltre somministra al padre l'ALZ 112 nell'ultimo e disperato tentativo di salvarlo. Il cucciolo di scimmia, chiamato Cesare, nel frattempo cresce, mostrando delle incredibili doti e sviluppando uno straordinario quoziente intellettivo. Charles, il padre di Will, dopo i primi miglioramenti si aggrava. Cesare, ormai adulto, nel tentativo di proteggere il padre del dottore durante una lite con un vicino, ferisce quest'ultimo. L'animale viene così rinchiuso nel Centro per primati e maltrattato dai figli del proprietario della struttura.

Nel Centro comunque Cesare riesce a stringere amicizia con i suoi compagni di cella. Fa la conoscenza di Maurice, un orango e di Buck, un gorilla detenuto in isolamento. Grazie al loro aiuto Cesare acquisisce il comando del Centro e pianifica una fuga generale. Nel frattempo Will cerca di creare un nuovo farmaco contro l'Alzaimer, l'ALZ 113 e lo somministra in via sperimentale a Koba, un bonobo. La scimmia sviluppa in poco tempo un'intelligenza fuori dal comune. Ma durante gli esperimenti Franklin inala per sbaglio il farmaco e muore, infettando anche il collega Hunsiker. Cesare, nel frattempo, riesce a fuggire e si intrufola in casa di Will per rubare l'ALZ 113 che somministra alle altre scimmie scappate dal Centro. Poco dopo la morte del padre l'uomo di reca al Centro primati intenzionato a riprendesi Cesare. Ma quest'ultimo non vuole lasciare il Centro, deluso ed arrabbiato con il genere umano per via delle sperimentazioni. Quella stessa notte Cesare e gli altri primati del Centro scappano e liberano tutti gli altri loro simili rinchiusi nello zoo di San Francisco. Jacobs interviene ed a bordo di un elicottero tenta di uccidere tutte le scimmie con una mitragliatrice. Dopo varie peripezie l'intero gruppo di primati raggiunge la foresta della Contea di Marin dove si stabilisce.

