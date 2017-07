LARISSA SCHMIDT/ Chi è la nuova fidanzata di Marco Borriello: ieri insieme al concerto dei Coldplay

Marco Borriello fidanzata

Marco Borriello, la nuova fidanzata non è Cristina Buccino ma la modella brasiliana Larissa Schmidt!

LARISSA SCHMIDT E MARCO BORRIELLO IERI AL CONCERTO DEI COLDPLAY INSIEME - Ieri sono arrivate conferme della nuova relazione tra Larissa Schmidt e Marco Borriello. I due ieri erano insieme a Milano al concerto dei Coldplay. Su Stories di Instagram infatti possiamo vedere una foto che ritrae proprio il bomber del Cagliari insieme a Mimmo Gravino e ad altre sue amiche. Tra queste c'era anche Larissa Schmidt e nonostante i due non fossero in atteggiamenti affettuosi questa foto è una conferma come si vedano e passino del tempo insieme. Staremo a vedere poi se arriveranno delle vere e proprie dichiarazioni con i due che probabilmente potrebbero anche fare coming out e svelare la loro relazione. Sicuramente però già pubblicare foto così sui social network vuol dire non volersi nascondere di fronte a una cosa che è comunque già probabilmente seria. (agg. di Matteo Fantozzi)

LARISSA SCHMIDT È LA NUOVA FIDANZATA DI MARCO BORRIELLO - Fino a qualche tempo fa si parlava di un amore indimenticato e ancora molto vivo per l'ex Belen Rodriguez, poi Marco Borriello è stato beccato con un'altra prorompete mora: Cristina Buccino. Ecco allora partire il gossip: è lei la nuova fiamma del bomber del Cagliari? Oggi arriva la risposta ufficiale ma anche inaspettata che no, non è la bella Buccino la nuova fiamma di Marco Borriello ma è una modella non molto nota ad aver rapito il suo cuore. Lei si chiama Larissa Schmidt e - come ci svela il settimanale Chi nel suo nuovo numero in edicola domani - è una modella brasiliana di origini tedesche e dal corpo mozzafiato (è alta 1.78 e ha misure perfette 89/69/ 91). È proprio il settimanale di Alfonso Signorini a svelarci che Larissa è la nuova fidanzata di Borriello e anche da alcuni mesi.

Come si legge infatti nel numero in edicola domani: "Il calciatore, che nelle scorse settimane si era fatto fotografare mentre scherzava in modo malizioso con Cristina Buccino, ha in realtà da mesi una ragazza fissa: si chiama Larissa Schmidt". Pare infatti che l'attaccante del Cagliari abbia cercato di sviare l'attenzione dei paparazzi con Cristina Buccino, ma ha poi deciso di uscire allo scoperto. Eccolo allora in vacanza ad Ibiza con Larissa ed è proprio durante questa romantica vacanza che Borriello l'ha fatta conoscere alla madre e ai fratelli ma anche al suo migliore amico, e compagno di scorribande sull'Isola, Bobo Vieri.

