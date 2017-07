MAURA ALBITES/ Chi è la moglie di Paolo Villaggio: Pina e Ugo Fantozzi esistevano davvero

Paolo Villaggio, 63 anni di matrimonio con la moglie Maura Albites

MAURA ALBITES: CHI E’ LA MOGLIE DI PAOLO VILLAGGIO - Tra le tante particolarità della vita di Paolo Villaggio, c’è quella di essere rimasto sempre sposato alla stessa donna. Una rarità nel mondo dello spettacolo, considerando come spesso le coppie, visto lo stile di vita e le tante occasioni, tendano a “scoppiare”. Nonostante questo, l’amore tra Paolo Villaggio e la sua consorte, Maura Albites, è durato 63 anni. I due si sono conosciuti al mare al Lido di Genova nel 1954, e per entrambi si è trattato del primo vero amore della loro vita. Tre anni dopo si sono sposati, quindi la nascita dei figli: Paolo Villaggio ha sempre affermato di considerare il profumo di sua moglie a 15 anni, l’età che lei aveva quando si sono conosciuti (lui ne aveva 22) come il ricordo più bello della sua vita. E nonostante molti alti e bassi, alla fine i due sono rimasti insieme senza mai cedere alla tentazione del divorzio, tanto che alla fine hanno festeggiato i 63 anni di matrimonio, un’unione interrotta solamente dalla morte dell’attore all’età di 84 anni.

MAURA ALBITES: 63 ANNI D’AMORE E QUALCHE SCAPPATELLA - Gli alti e bassi fra Maura Albites e Paolo Villaggio sono stati soprattutto rappresentati dalle scappatelle che i due hanno avuto nella vita coniugale. Villaggio non ha mai nascosto, dopo 15 anni iniziali di fedeltà, di aver tradito la moglie “tutte le volte che ne ha avuto l’occasione”, mentre a sua volta ha sempre ricordato come Maura Albites non sia stata una Santa, tradendolo a sua volta. Villaggio ha raccontato di aver passato notti tormentate pensando ai tradimenti della moglie, ma il fratello gemello l’ha sempre convinto a tenere duro e non rompere il matrimonio. Ancora 7 anni fa Villaggio ha ricordato di aver avuto molte donne, ma di essere stato veramente felice solo con la moglie, l’unica donna che ha sentito di aver amato veramente nel corso della sua vita. E Maura Albites è comunque rimasta al suo fianco in questi ultimi anni difficili, segnati dal diabete e da malanni dovuti alla vecchiaia. Una storia d’amore forse non convenzionale come si addice al personaggio Paolo Villaggio, ma sicuramente autentica dall’inizio alla fine.

