MAX PEZZALI / Le canzoni alla radio segna il suo ritorno (Wind Summer Festival, 4 luglio 2017)

MAX PEZZALI, IL CANTANTE ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Sul palco del Wind Summer Festival salirà anche il grandissimo Max Pezzali. Presentarlo è a dir poco superfluo, essendo uno degli artisti italiani più amati dell’ultimo ventennio. Al suo attivo si contano successi notevoli che per anni hanno fatto ballare, cantare ed emozionare intere generazioni di italiani. Il pezzo con cui Max Pezzali si esibirà a Roma sul palco del Wind Summer Festival sarà Le canzoni alla radio, il suo ultimo singolo attualmente in rotazione musicale. Senza alcun dubbio, questo pezzo ha segnato il grande ritorno sulle scene di un artista che, nel corso del tempo, ha saputo conquistare tutti con il suo talento e con una gentilezza d’animo non indifferenze. Quella di Max Pezzali con la musica è una relazione a dir poco decennale.

MAX PEZZALI, DAGLI 883 ALLA SUA VITA PRIVATA - Com’è noto, gli esordi dell’artista sono stati con la band 883. Proprio gli 883 consentirono a Max Pezzali di diventare un vero e proprio idolo. Basti pensare, ad esempio, al successo che ottenne il singolo Hanno ucciso l’uomo ragno. Il sodalizio con gli 883, però, non durò ma Max Pezzali non si arrese, intraprendendo una carriera da solista che gli ha regalato moltissime soddisfazioni. Quella di Pezzali è una musica leggera che racconta quella quotidianità in cui tutti possiamo immedesimarci e proprio per questo piace così tanto. E per quanto riguarda la vita privata di questo artista? Ad onor del vero, è necessario tenere conto del fatto che a Pezzali non piace affatto finire sulle copertine dei settimanali di gossip. La sua vita privata, tranne in qualche raro caso, è sempre rimasta tale per volontà dell’artista. Di lui si sa che ha alle spalle un divorzio che, però, pare essere gestito in totale serenità nell’esclusivo interesse del figlio della coppia. Il matrimonio di Pezzali pare essere naufragato dopo ben 8 anni ma il rapporto con la moglie sembra essere ancora molto solido. Insomma, anche in questo caso ha dimostrato di essere un vero e proprio esempio. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda del Wind Summer Festival per poter vedere la performance del grande Max Pezzali e per fare un vero e proprio tuffo negli anni ’90 in cui l’estate non poteva non essere accompagnata da un suo tormentone che puntualmente veniva interpretato dall’artista sullo storico palco del Festivalbar.

