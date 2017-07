MACGYVER/ Anticipazioni puntata 4 luglio: Mac nei guai ma negli Usa ci si prepara per la seconda stagione

MacGyver

MACGYVER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 LUGLIO: UNA NUOVA STAGIONE IN LAVORAZIONE - Rai2 si prepara a mandare in onda due nuovi episodi della prima stagione di MacGyver, il reebot della famosa serie tv anni '80 ma, intanto, negli Usa, tutto è pronto per dare forma alla seconda. La serie tv ha ottenuto già il rinnovo per una seconda stagione e proprio nel mese di luglio il cast tornerà sul set per le riprese. MacGyver andrà in onda nuovamente a partire dal prossimo mese di settembre negli Usa mentre in Italia la prima stagione ci terrà compagnia per tutta l'estate con un doppio episodio a settimana fino al gran finale che dovrebbe andare in onda a fine agosto, salvo pause e slittamenti, altrimenti fino alla prima settimana di settembre. Riusciremo ad aspettare così tanto? I fan sicuramente sì visto che potranno fare un rewatch completo prima dell'arrivo della seconda stagione.

MACGYVER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 LUGLIO: TRAMA E INFORMAZIONI STREAMING DEI DUE EPISODI - MacGyver è tornato in tv per la gioia di tutti gli appassionati della serie tv che, negli anni ’80 fu un vero successo. La serie va in onda in prima serata su Raidue, a partire dalle 21.15. Due gli episodi che andranno in onda questa sera e che porteranno MacGyver a risolvere nuovi casi. Nel primo episodio, MacGyver sarà alle prese con Murdoc, un assassino che è stato assoldato per ucciderlo. L’agente dovrà lottare non solo per difendere la propria vita ma anche per quello Bozer. Per la sua battaglia, MacGyver avrà a disposizione solo cavatappi e dei rotoli di carta igienica. Al termine dell’episodio, poi, Bozer si sentirà tradito da Mac quando scoprirà la sua vera identità. Come si giustificherà l’agente?

Nel secondo episodio, invece, l’agente armato solamente di uno scalpello e di una scatola di fiammiferi dovrà proteggere il suo team e gli impiegati dell’ambasciata americana in Lettonia dove un gruppo di estremisti è intenzionato a liberare il loro leader. Bozer, nel frattempo, dovrà decidere se tradire Mac dopo aver scoperto la sua vera identità o restare dalla sua parte.

Gli episodi di MacGyver sono visibili anche in streaming. Per vedere gli episodi in onda questa sera su pc, tablet o smartphone, basta collegarsi sul portale di RaiPlay oppure, in alternativa, scaricare l’applicazione ufficiale.

