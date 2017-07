Elettra Lamborghini (Facebook)

Mtv Super Shore 3, lo show per la prima volta in Italia! Riprese a Rimini con Elettra Lamborghini

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA! - Mtv Super Shore verrà realizzato per la prima volta in Italia! Un gran colpo di scena per tutti gli amanti dello spregiudicato show, le cui ripprese promossa dalla coproduzione internazionale tra le business unit di Mtv Latin America e quella di Southern & Western Europe, Africa e Middle East avranno inizio questo weekend a Rimini. Si tratta della terza stagione dello show che unisce una parte del cast del reality spagnolo di Mtv Gandia Shore a quello del reality messicano Acapulco Shore. Ma non è tutto perchè nel casta ci sarà anche la ben nota ereditiera italiana Elettra Miura Lamborghini e l'affascinante Igor Freitas. Lasciata la Spagna, dove sono state registrate le prime due edizioni, ora lo show approda a Rimoni dove i protagonisti dovranno sì divertirsi ma anche lavorare oltre che entrare a contatto con le tradizioni del luogo in modo da omologarsi al meglio alla realtà italiana. Lo show sarà trasmesso su tutti i canali di Mtv in 26 Paesi dell’America Latina, incluso Messico e Brasile, oltre che in 6 Paesi europei tra cui Spagna, Francia e Italia dove sarà in onda in esclusiva su Mtv (canale 133 di Sky).

Entusiasta, Francesca Ulivi, che è la Senior Director of Content Development & Prosocial, Viacom SWEMEA, come riporta Blogo, ha dichiarato : “Siamo molto contenti di annunciare il ritorno di Super Shore con la terza stagione che, per la prima volta, verrà realizzata in Italia. Questo è il risultato di una collaborazione di grande successo tra i team internazionali e locali e dell’appeal glocal dello show. Siamo entusiasti di lavorare con la città di Rimini, che non vede l’ora, come noi, di portare nello show un po’ della tipica atmosfera italiana”.

