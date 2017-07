NON DICO ALTRO/ Su Rai Movie il film con Julia Louis - Dreyfus (oggi, 4 luglio 2017)

Non dico altro

NON DICO ALTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 LUGLIO 2017: IL CAST - Non dico altro, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 4 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo in lingua originale Enough Said. Si tratta di un film americano del 2013 e la regia è stata affidata alla cineasta americana Nicole Holofener che si è anche occupata della scrittura sia del soggetto che della sceneggiatura. Nel cast Julia Louis - Dreyfus, James Gandolfini, Toni Colette, Catherine Keener e Ben Falcone. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NON DICO ALTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una donna di nome Eva (Julia Louis-Dreyfus), mamma divorziata che lavora come massaggiatrice all’interno di un centro di bellezza. Eva ha una sola figlia ed è molto legata a lei, quindi sente ancor di più la sua mancanza ora che la adorata figlia sta per prendere il volo, preparandosi ad affrontare la nuova esperienza del college. Nonostante questa profonda nostalgia, Eva è decisa a dare un nuovo senso alla sua vita, e quindi è pronta anche a fare nuove amicizie. Così si reca ad una festa dove fa la conoscenza di un uomo di nome Albert (James Gandolfini), anch’egli malato di solitudine. L’uomo lavora come archivista televisivo e da subito rimane affascinata da lui e dal suo carisma e temperamento in quanto condividono la passione per l’umorismo ed inoltre hanno la stessa visione della vita che va affrontata senza particolari pretese. Alla stessa festa però Eva si imbatte anche in una donna molto affascinante, si tratta di Marianne (Catherine Keener) che da subito Eva inizia ad ammirare.

Marianne infatti è una poetessa molto elegante e raffinata, e proprio il suo modo di fare e di porsi provocano in Eva una sorta di ammirazione perché Marianne è proprio tutto ciò che lei un giorno mira ad essere. Conoscendo meglio Albert Eva inizia ad innamorarsi di lui ed è quasi intenzionata a darsi una nuova possibilità amorosa con lui, tuttavia nel frattempo Eva continua a frequentare anche Marianne la quale non fa altro che lamentarsi del suo ex marito. Dalle parole di Marianne, Eva capisce che l’uomo in questione è proprio Albert, un uomo del quale lei ora si è innamorata e che ai suoi occhi non appare certo come l’ex moglie lo descrive. Inizia così a porsi delle domande destreggiandosi tra Marianne e Albert e chiedendo a se stessa se effettivamente sia giusto ricominciare una nuova vita con l’ex marito della sua amica Marianne.

