OFENBACH / Sul palco romano sulle note di Be mine (Wind Summer Festival, 4 luglio 2017)

Wind Summer Festival

OFENBACH, IL DUO FRANCESE ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Sul palco del Wind Summer Festival saliranno anche i talentuosi Ofenbach. Senza alcun dubbio, la loro esibizione coinvolgerà sia gli ospiti presenti a Roma che il pubblico da casa. Il brano con cui il duo francese si esibirà, infatti, è davvero molto orecchiabile e tutti, magari in macchina durante il rientro piuttosto che palestra o in ufficio, abbiamo avuto modo di sentirla. Be mine di certo è un pezzo che non passa inosservato come, del resto, i due artisti che lo interpretano. Gli Ofenbach sono ormai molto conosciuti ed apprezzati in tutta Europa. La loro musica è elettronica anche se con Be mine hanno deciso di fare un passo verso la dance.

OFENBACH, L'ESORDIO - Nati e cresciuti a Parigi, Cesar de Rummel e Dorian lo si frequentano sin dagli anni dell’asilo. In realtà, però, la loro amicizia ha avuto alti e bassi anche se dal college in poi non si sono più lasciati. Nonostante il fatto che per un periodo si siano separati, entrambi hanno sviluppato la passione per la musica, in particolar modo per quella elettronica tanto che, seppure individualmente, hanno tentato di intraprendere la strada per il successo. Dopo il loro secondo incontro, hanno deciso di incidere alcune tracce house in cui, tra l’altro, si possono identificare bene alcuni richiami al rock e al funky. Per gli Ofenbach il successo è arrivato davvero molto presto. Dopo aver costituito il duo, i giovani sono diventati delle vere e proprie celebrità in Francia, raggiungendo in pochissimo tempo le vette di tutte le classifiche. Il 2017 per loro è stato l’anno della svolta. Oltre ad aver messo a segno vari singoli di successo, il duo ha siglato collaborazioni di rilievo tra cui quelle con Tiesto e con Robin Shulz. Be mine ha rappresentato la consacrazione degli Ofenbach tanto che anche in questa caldissima estate il singolo continua ad essere uno dei più passati in radio e dei più scaricati.

OFENBACH, CURIOSITA' - Tra le varie curiosità che riguardano gli Ofenbach ce ne sono alcune davvero molto curiose. I due artisti francesi, ad esempio, tra gli altri si ispirano ai Rolling Stones, ai Supertramp e, soprattutto, ai Led Zeppelin e, stando alle loro dichiarazioni, avrebbero il desiderio di ottenere la stessa loro notorietà. La musica preferita dagli Ofenbach, invece, è prevalentemente rock anche se nell’ultimo periodo ascoltano moltissimo i pezzi di Claptone. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la performance degli Ofenbach sul palco del Wind Summer Festival per vedere come se la caveranno su un palco così prestigioso.

© Riproduzione Riservata.