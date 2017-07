OUIJA/ Su Italia 1 il film con Olivia Cooke e Ana Coto (oggi, 4 luglio 2017)

Ouija

OUIJA, IL FILLM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 LUGLIO 2017: IL CAST - Ouija, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 4 luglio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola horror del 2014 che è stata diretta dal regista Stiles White ed interpretata da Olivia Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff, Douglas Smith, Bianca A. Santos, Lin Shaye, Shelley Hennig, Vivis Colombetti e Matthew Settle. Le riprese del film Ouija sono iniziate nel dicembre del 2013 a Los Angeles con un budget di circa 5 milioni di dollari. Per via del gran numero di scene violente e spaventose, negli Stati Uniti la pellicola è stata censurata e la sua visione vietata ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

OUIJA, IL FILLM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Debbie e Lane sono due giovani adolescenti il cui passatempo preferito è comunicare con l'adilà servendosi di una tavoletta Ouija. Le regole da seguire sempre nel loro gioco sono tre e prevedono di non giocare mai da soli, di non giocare in un cimitero e di salutare sempre le presenze. Un giorno Debbie decide però di non rispettare la prima regola e viene trovata impiccata in casa. Lane, disperata per la scomparsa della sua amica vuole scoprire se Debbie sia stata uccisa o si sia suicidata. L'unico modo per conoscere la verità è contattare Debbie con la tavola Ouija. Organizza così una seduta spiritica nella casa della ragazza in compagnia di sua sorella, di Isabelle e Pete. Quando vedono la tavola muoversi i ragazzi si spaventano e fuggono via.

Fanno un secondo tentativo e scoprono di essersi messi in contatto con DZ, lo stesso spirito che ha comunicato con Debbie prima della sua morte. Lane riesce ad intravedere una ragazzina bionda con le labbra cucite e quella sera stessa Isabelle viene trovata priva di vita nel suo bagno. Lane sempre più disperata, prosegue le indagini da sola ed approda nella soffitta di Debbie. Qui trova alcune foto ed un ritaglio di giornale che parla della scomparsa di una ragazza, Doris. Si reca così presso l'ospedale psichiatrico presso cui è rinchiusa la sorella della ragazzina scomparsa.

Quest'ultima spiega a Lane che l'unico modo per annientare la maledizione è scucire la bocca di Doris. Lane, assieme ai suoi amici, trova il corpo di Doris nella cantina della sua casa ma scucirle le labbra non serve a nulla, perché poco dopo anche Pete perde la vita. Con grande sorpresa Lane scopre che Doris è lo spirito malvagio e l'unico modo per porre fine alla maledizione e bruciare la tavoletta ed il corpo della ragazza. Doris tenta di uccidere Lane ma la ragazza viene salvata dallo spirito della sua amica Debbie.

© Riproduzione Riservata.