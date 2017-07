OROSCOPO / Paolo Fox, oggi 4 luglio: lavoro, Toro stress in agguato

Paolo Fox, cosa hanno previsto le stelle per oggi? - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 4 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

LAVORO, TORO MOMENTO RICCO DI STRESS - E' il momento di analizzare con attenzione tramite l'oroscopo di Paolo Fox il lavoro segno per segno. La Bilancia potrebbe essere arrivata al momento di fare una scelta importante, questo è il momento in cui approfittare per decidere come comportarsi anche con gli altri. L'Ariete in questi giorni si potrebbe trovare a risolvere qualche dubbio importante riguardante il lavoro. L'obiettivo è quello di essere sempre e comunque attenti nella gestione delle proprie risorse. Questioni stressanti invadono la vita del Toro con qualcuno che in questo periodo ha dovuto prendere una pausa dal lavoro per curare gli interessi di una persona a cui è legato da un profondo sentimento di amicizia, amore o affetto familiare. Ovviamente l'obiettivo è di far tornare tutto nel campo del possibile e nell'ottica del risolvibile. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE, VERGINE SI RIPARTE DA ZERO - Paolo Fox nel suo oroscopo a LatteMiele parla con attenzione anche dei sentimenti. Il Toro deve curare con attenzione la vita di coppia perché ha bisogno di stabilità per andare avanti sereno. Il Cancro soffre alcuni momenti di poca chiarezza e quindi deve controllare la sua emotività. Se giugno è stato complicato sotto il punto di vista dell'amore non sarà così nel mese appena iniziato che potrebbe portare delle sorprese non indifferenti. Invece la Vergine sta pensando al futuro, le coppie forti possono decidere di andare avanti insieme ancora a lungo. La Vergine invece è portata a fare tabula rasa in questo periodo e in molti campi ha già deciso di ricominciare da capo, non sarà però sempre così facile da fare. Il Sagittario se provato e non convinto di una storia potrebbe decidere che questo è il momento giusto per mettere la parola fine a una relazione. (agg. di Matteo Fantozzi)

GIORNATA "NERA PER"... - Passiamo al tasto dolente dei segni flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro sembra proprio che si trovi in una condizione stressante per questioni di famiglia o personali. Deve cercare di curare di più anche la vita di coppia. In amore ci vuole un po' di stabilità. Le esigenze più concrete come i soldi sono comunque da tenere in piena considerazione. Per quanto riguarda il Capricorno chi ha un progetto serio è molto concentrato. Ora bisogna stare attenti all'amore perché potrebbero esserci delle discussioni di coppia. L'Acquario vive una giornata un po' faticosa perché vuole fare troppo. Arriva però il momento di fare ordine nella vita. Esce da un periodo non proprio chiaro per i sentimenti. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI AL TOP, GEMELLI NUOVE ENERGIE - Momento di stelle positive quello a cui assistiamo nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Per i Gemelli si apre un cielo importante che porta energia in più. Luglio è un mese di amori che possono essere anche superficiali, ma comunque importanti. Le coppie forti rivelano la natura potente che posseggono, la cosa migliore da fare in questo momento è fare progetti insieme alla persona che si ama. Chi ha vissuto una separazione deve cercare di combattere e affrontare la vita in maniera diversa. Il Cancro vive un netto miglioramento. Deve controllare le sue emozioni. e fare un discorso chiaro. Per le vertenze e le questioni legali ci sarà uno riscontro positivo in autunno. Lo Scorpione vive una giornata positiva ed entro giovedì possono arrivare delle nuove proposte. La maggioranza del segno in questo mese di luglio ha più interesse a sistemare questioni di lavoro che altro. Chi non è convinto di un amore è un pò provato e potrebbe mettere fine. Vanno meglio invece le amicizie amorose, cioè le storie che non impegnano ma che comunque regalano emozioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

SALUTE, PESCI IN FASE DI RECUPERO - Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele che ci porta al momento dell'analisi della salute. E' un momento in cui le numerose cose da fare ricadono sul fisico per i nati sotto il segno dell'Acquario. Non ci si sente in grado di prendere decisioni semplici e spesso ci si ritrova ad essere un po' troppo stressati. I Pesci invece sono in fase di recupero sia psicologica che fisica e hanno in questi giorni da sfruttare una bella energia positiva. Presto potrebbero arrivare delle novità anche per quanto riguarda alcune cose che si aspettavano da tempo. Si sente bloccato lo Scorpione che ha sicuramente bisogno di riposarsi e la voglia di evitare di ritrovarsi sempre e comunque a fare dei calcoli in diversi modi che portano solo a un duraturo stato d'ansia. (agg. di Matteo Fantozzi)

CHI SALE CHI SCENDE - E' arrivato il momento di vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete in questi giorni ritrova una grande grinta. I sentimenti e le amicizie possono tornare importanti. Non si escludono anche amori fugaci. In particolare le storie che nascono in questo mese di luglio possono essere part time e possono anche essere messe in discussione ad agosto. Nei prossimi mesi si risolve un dubbio che riguarda il lavoro. Il Leone in questo periodo è pieno di buona volontà e desideroso di amore. Nonostante giugno non sia stato un mese facile per i sentimenti, luglio invece lo sarà. Ognuno ha il suo percorso di vita, ma in alcuni casi bisogna chiudere per quanto riguarda i Pesci. Agosto sarà un mese molto importante dopo un luglio difficile. Dal punto di vista emotivo ci sono tante possibilità da giocare. In questi giorni c'è una bella energia e un recupero psico-fisico da sfruttare.

NÈ CARNE NÈ PESCE - Ci sono alcuni segni per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele che si possono considerare né carne né pesce. La Vergine sta riprendendo quota quindi può rimettere tutto in ordine. Dopo tante tensioni e ansie ha deciso di liberarsi di tanti problemi cestinando tutto ciò che non vale, amori compresi. Le coppie forti ora vogliono fare discorsi importanti per il futuro, quindi la sensualità e l'aspetto fisico non bastano. La Bilancia deve fare il punto della situazione e cominciare a pensare ad un futuro molto attivo. Qualcuno sta per fare una scelta di lavoro importante. Dal 5 al 25 di luglio deve fare di tutto per frequentare le persone migliori. Si può risolvere una situazione annosa. Lo Scorpione ha trascorso un giugno pesante per i sentimenti e per i rapporti con gli altri. Giove è in aspetto buono da ottobre e questo vuol dire che ci saranno piccole o grandi svolte che possono essere bloccate solo se non è fiducioso nei confronti del futuro. Non deve perdere l'occasione di tornare in scena anche dopo una chiusura. Agosto trova soluzioni in amore.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna il consueto appuntamento con Latte e Stelle, rubrica dedicata all'oroscopo redatta da Paolo Fox su LatteMiele. Momento di indecisione per i Pesci che devono chiudere delle situazioni poco confortanti sia se si tratti d'amore che di lavoro. Il Capricorno non vive il suo momento migliore con alcune liti pesanti in coppia che potrebbero portare anche a sentirsi un po' soli. E' invece una giornata positiva per il Sagittario che coglie al volo occasioni importanti e potrebbe ritrovarsi a dover scegliere se accettare delle nuove proposte. In amore poi le cose stanno per spiccare il volo. Luglio sarà un mese più facile di giugno per il Leone che potrà dimenticare alcune difficoltà. Riprende quota anche la Vergine che dopo l'ansia delle ultime settimana ha deciso finalmente di dare un taglio ai rami secchi. La Bilancia è arrivata a un momento di svolta di questo anno e deve iniziare a fare due conti. Si potrebbe fare anche una scelta di lavoro piuttosto importante.

