PER POCHI DOLLARI ANCORA/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma (oggi, 4 luglio 2017)

Per pochi dollari ancora

PER POCHI DOLLARI ANCORA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 LUGLIO 2017: IL CAST - Per pochi dollari ancora, il film onda su Rete 4 oggi, martedì 4 luglio 2017 alle ore 16.45. Una pellicola western che è stata diretta nel 1966 da Giorgio Ferroni alias Calvin J. Padget, è il più riuscito di uno dei registi eclettici del panorama cinematografico italiano del secondo dopoguerra. Ambientato interamente in Spagna, è uno spaghetti western con tutti i crismi, persino il titolo richiama chiaramente il celeberrimo "Per un pugno di dollari" (1964) di Sergio Leone. Nel ruolo del protagonista, Giuliano Gemma sfoggia una delle sue interpretazioni migliori. Nel cast figurano anche Dan Vadis, Angel del Pozo, Sophie Daumier e José Calvo, che ritroviamo in una serie di spaghetti western di successo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PER POCHI DOLLARI ANCORA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ispirata dal romanzo "Michele Strogoff" di Jules Verne, la vicenda è ambientata durante la fase conclusiva della guerra di secessione americana, evento che ha fatto da sfondo a tanta parte dei western classici e all'italiana. Non manca uno dei generali più noti della guerra, il generale Lee, lo stesso che ha dato il nome all'auto utilizzata nella celeberrima serie TV Hazzard. La guerra di secessione americana è ormai finita, ma c'è un manipolo sudista che non si dà per vinto. La resa del generale Lee non li ha convinti, così hanno trovato il modo di riorganizzarsi in bande di guerriglieri pur di ingaggiare una lotta personale contro i nordisti. Uno della banda viene catturato e condannato a morte dai nordisti, ma è graziato per via delle informazioni top secret che possiede. Sono informazioni così delicate che soltanto un pugno di ufficiali nordisti ne è in possesso.

Si teme una pericolosa talpa, che va snidata assolutamente. Gli 800 uomini della banda sono in procinto di assaltare Fort Yuma, senza sapere quanto effettivamente è forte la guarnigione. Il loro comandante intende mettere in atto la carneficina al solo scopo di rubare l'oro che è custodito nel forte. Un'azione di depistaggio in piena regola. Scoperto questo progetto, le autorità nordiste decidono di inviare a Juma due nordisti e un sudista, Gary Hammond (Giuliano Gemma), che avrà il compito di scoprire la talpa e di persuadere i membri della banda a desistere dal folle progetto. Le cose si complicano perché gli interessi in gioco si moltiplicano. Nonostante ciò, la storia tiene bene e i fili narrativi sono seguiti con maestria dal regista. Memorabile è il duello finale in perfetto stile spaghetti western, un piccolo gioco di prestigio segnerà la fine del traditore.

© Riproduzione Riservata.