PIERO VILLAGGIO/ Il figlio di Paolo e rapporto difficile con il padre

Piero Villaggio

PIERO VILLAGGIO: IL RAPPORTO DIFFICILE CON IL PADRE PAOLO - Nel giorno della scomparsa di Paolo Villaggio, attore tra i più amati in assoluto in Italia, viene di nuovo analizzato il rapporto con il figlio Piero, difficile e fra tanti alti e bassi, soprattutto nel periodo in cui l’attore è stato più attivo. Piero Villaggio non ha mai nascosto le difficoltà nel relazionarsi a un padre non solo famosissimo, ma anche megalomane e molto invadente, capace di dare pochi consigli, molti giudizi e poca comprensione. Quando all’età di 17 anni Piero Villaggio è caduto nel tunnel dell’eroina, questo ha finito per consumare tutte le sue energie, senza riuscire a trovare una propria strada che solo in età adulta è stata percorsa in maniera convincente dal punto di vista artistico, con la realizzazione di un libro proprio sul rapporto col padre Piero. Solo negli ultimi anni il rapporto è riuscito a migliorare in maniera significativa.

PIERO VILLAGGIO: GLI ULTIMI ANNI ALL’INSEGNA DELLA TENEREZZA COL PADRE - La malattia del padre, che secondo il figlio Piero non ha mai avuto grande interesse a curarsi ed ha finito con il pagare carissime le conseguenze del diabete, ha influito sul miglioramento del rapporto tra Paolo Villaggio ed il figlio Piero. Tanto che proprio Piero ha affermato come sia riuscito ad instaurare un vero e proprio dialogo con il padre solamente negli ultimi anni della sua vita, in particolare 10 anni fa, quando Paolo Villaggio aveva già 74 anni. La rabbia e il rancore per l’assenza di Paolo Villaggio come futura paterna e le molte incomprensioni, hanno lasciato spazio in Piero Villaggio per una tenerezza che ha addolcito almeno gli ultimi anni trascorsi assieme al padre. E alla fine l’egoismo ha lasciato spazio a un riavvicinamento, anche se Piero Villaggio ha comunque sempre mantenuto una certa distanza da un padre da lui stesso definito “una figura troppo ingombrante”. Alla fine il figlio di Paolo Villaggio ha affermato di ripensare con un certo rimpianto agli anni della sua giovinezza, e si è definito sostanzialmente insoddisfatto.

