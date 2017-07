Paolo Villaggio/ Ultime notizie e video, domani i funerali laici: “condinua”, il saluto di Lino Banfi

Piero e Paolo Villaggio (LaPresse)

PAOLO VILLAGGIO È MORTO, L’ULTIMO SALUTO DI LINO BANFI - Molti film insieme ma uno su tutti divenne storia: per Paolo Villaggio e Lino Banfi “Fracchia la belva umana” ha rappresentato un vero e proprio cult, con il commissario Auricchio in tipica macchietta “banfesca” e il timido Fracchia che invece rappresenta il secondo personaggio più amato dal pubblico dopo Fantozzi per il comico genovese. Con un bellissimo post su Facebook il buon Lino ha voluto salutare il suo vecchio amico: «Caro Paolo l'avventura comincia ad essere dura anche per me, insieme abbaiamo fatto ridere tutta l’Italia», scrive il comico pugliese non senza commozione, la immaginiamo, sulla tastiera. «Ora tu prepara il set per far ridere anche quelli lassù , poi ci vediamo, ma senza fretta...ah hai gia' cominciato? ..condinua condinua!!», conclude Lino Banfi, facendo riferimento proprio al commissario Auricchio e a quel due comico che ha fatto sognare l’Italia nella “Belva umana”. Un Lino in lacrime per la scomparsa dell’amico e per il tempo che passa per tutti, lui compreso, che infatti mette avanti le mani: “oh, io non sono ancora pronto, caro Paolo trattienili più che puoi”, sembra dirli il nonno Libero più amato d’Italia.

PAOLO VILLAGGIO È MORTO, MERCOLEDÌ L’ADDIO LAICO A ROMA - Era ateo e per questo anche i funerali sono in forma rigorosamente laica, come voleva lo stesso Paolo Villaggio. La famiglia ha fatto sapere ieri che la cerimonia si terrà domani alla Casa del Cinema di Roma, simbolicamente un modo di ribadire tutta quell’importanza che le opere di Fantozzi (e non solo) rappresentano e hanno rappresentato per l’intero cinema italiano. Domani mattina, sarà disponibile la camera ardente in Campidoglio dalle 9.30 per poter dare un ultimo saluto all’attore amato dall’Italia intera. I funerali laici saranno in serata di mercoledì, come hanno spiegato i figli poco fa all’Ansa: alle ore 16.30 invece tutti alla Casa del Cinema per un celebrazione laica a cielo aperto, sono tutti invitati. Come del resto lo stesso Paolo Villaggio spesso scherzava riguardo la sua morte, la cerimonia laica era l’unica possibilità visto che «Se devo avere un funerale in chiesa - confidava scherzando il ragionier Fantozzi ai figli - lo voglio a San Pietro».

