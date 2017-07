Riki / Dopo il successo ad Amici, Cosenza lo accoglie con un bagno di folla, video (Wind Summer Festival)

Riccardo Marcuzzo

DOPO IL SUCCESSO AD AMICI, COSENZA LO ACCOGLIE CON UN BAGNO DI FOLLA, VIDEO (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Riki, nome d'arte di Riccardo Marcuzzo, continua a conquistare un successo dopo l'altro e, dopo il secondo posto nella scuola di Amici (il primo nella categoria canto), questa sera si prepara a realizzare un nuovo traguardo esibendosi sul palco dei Wind Summer Festival 2017. In questi ultimi giorni, l'ex allievo di Maria De Filippi è stato il protagonista di numerose tappe in gro per l'Italia per le tante date previste dall'Instore Tour e, in particolare, nella giornata di ieri, si è recato in Calabria, precisamente a Rende (Cs) dove, nel corso di un firma copie al centro commerciale Metropolis, è stato accolto da una folla di fan pronte a incontrarlo e ottenere il tanto agognato autografo. L'evento, così come testimoniano gli aggiornamenti postati in rete nelle ultime ore, è stato un vero successo, segno del grande affetto che il pubblico nutre nei confronti dell'ex allievo di Amici. Per visualizzare il video della folla di fan in attesa del suo arrivo, potete cliccare qui. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

RIKI, IL CANTANTE ALL’EVENTO MUSICALE SU CANALE 5 (WIND SUMMER FESTIVAL, 4 LUGLIO 2017) - Idolo dei teenager, Riki è uno dei cantanti che si sono esibiti sul palco dei Wind Music Awards. Per chi non lo sapesse, Riki è uno dei concorrenti di Amici 16 più amato da grandi e piccini. Nelle puntate serali del programma capitanato da Maria De Filippi è riuscito ad attirare sia l’attenzione del pubblico che della coach Elisa. Ad avere qualche dubbio in più era stato Morgan che, però, adesso non può che ricredersi. Il giovane è riuscito a superare ogni prova durante il suo percorso ad amici ed ha dimostrato che se si ha intenzione di inseguire il proprio sogno è necessario farlo senza alcun genere di battuta d’arresto.

RIKI, LA PARTECIPAZIONE AL TALENT AMICI 16 - Nato nel ’92 nei pressi di Milano, è sempre stato molto affascinato dal mondo dello spettacolo in generale. Da piccolissimo, ad esempio, ha preso parte ad un corso di recitazione per poi scoprire che la sua vera passione era, in realtà, la musica. A soli 17 anni, ha deciso di andare a scuola di canto nella speranza di poter raggiungere i livelli dei suoi due idoli assoluti: Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. Tra l’altro, è interessante tenere conto del fatto che è anche autore delle canzoni che interpreta e, forse, proprio per questo motivo è così apprezzato dal pubblico. Le critiche, ovviamente, non sono mancate ma Riki pare avere un carattere particolarmente conciliante e, comunque, aperto ad ogni genere di confronto. Durante la sua permanenza ad Amici 16, gli attacchi sono stati molti. Riki, dal canto suo, ha saputo fare tesoro di ogni attacco, dimostrando di essere un ragazzo molto umile e disposto a fare un percorso di sacrifici e studio pur di raggiungere l’obiettivo che sin da piccolo si era prefissato: fare il cantante.

RIKI E I PRESUNTI FLIRT AMOROSI - E per quanto riguarda la vita privata del bel Riki? Sul suo conto girano moltissime voci sia sul web che in TV e le giovanissime non vedono l'ora di scoprire se qualcuna ha fatto breccia nel suo cuore o se, invece, il loro idolo è ancora single. Tra i vari gossip che lo hanno visto protagonista c’è, ad esempio, il presunto flirt con Aurora Ramazzotti. I più maliziosi, però, hanno sollevato qualche dubbio anche in merito al legame che c’è tra lui e Federica Carta. Insomma, le ipotesi sono davvero moltissime e c’è da scommettere che Riki non farà nulla per riuscire a far trapelare la verità. L’estate appena iniziata lo vedrà protagonista su vari palchi d’Italia. Una delle date in programma è nella bellissima Riccione, cuore pulsante della riviera adriatica nonché trampolino di lancio per moltissimi artisti del passato e del presente. A questo punto, non resta altro che fare un grande in bocca al lupo a Riki per la sua carriera, certi di vederlo presto alle prese con qualche disco d’oro e con riconoscimenti assolutamente all’altezza del suo talento.

