Riccardo e Camilla/ Temptation Island, la dedica della Mangiapelo al fidanzato

Riccardo e Camilla, Temptation Island

RICCARDO E CAMILLA LASCIANO TEMPTATION ISLAND 2017 INSIEME: ECCO LE ULTIME NEWS

LA DEDICA DI CAMILLA A RICCARDO – Dopo la dedica di Riccardo, arriva quella di Camilla. Il giorno dopo la messa in onda della puntata al termine della quale hanno lasciato Temptation Island 2017, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno espresso i propri sentimenti sui social. Insieme da quasi sette mesi, Riccardo e Camilla sono sempre più uniti e innamorati e sui social non nascondono ciò che provano scatenando l’entusiasmo dei fans che hanno visto nascere il loro amore nello studio del trono classico. “L'ultima notte al mondo la passerei con te {ti amo hakuna}”, ha scritto la Mangiapelo pubblicando una foto in cui bacia dolcemente il fidanzato. “Troppo forti si vede tanto che vi volete bene”, “siete l’amore vero”, “Non mi era piaciuta a uomini e donne, ma devo dire che mi sono ricreduta, è una ragazza carina e sembra che si amino davvero quindi meglio cosi”, “siete una coppia fantastica”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Camilla VS Roberta Mercurio, scontro durissimo sui social – Roberta Mercurio, grande protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, ha commentato i protagonisti di quest’anno sostenendo di trovare esagerate le reazioni delle fidanzate. Per Roberta, in particolare, è insensato per una crema solare spalmata sulle spalle del proprio fidanzato. Il riferimento era a Camilla Mangiapelo la cui reazione non si è fatta attendere. “L’ho detto più volte lì dentro che io la conoscono, ma non per questo è la persona a cui lascerei in mano il mio ragazzo. Non è mia sorella quindi datevi una calmata. Sentirsi tradita da due persone a questo punto non sapete cosa significhi” – ha sbottato Camilla, come si legge su Gossip e Tv, sui social dove ha poi aggiunto – “Roberta secondo me hai fatto un altro programma o comunque dormivi. Perché se stare 21 giorni senza il tuo ragazzo che sta in mezzo a 13 ragazze che sono lì apposta per tentarlo non ti ha esaurita, mi spiego anche il perché gli hai fatto passare il tatuaggio”. Da parte sua, anche Roberta non è rimasta in silenzio: “Cara Camilla fidati che nessuno dormiva lì dentro. […] Sappiamo benissimo cosa significa stare ‘esaurite’,,, però a differenza di quest’anno su alcune cose abbiamo reagito in maniera diversa. […] In più facile citare la storia del tatuaggio, ma ti ricordo che dietro i 21 giorni del programma ci sono BEN 7 ANNI DI RELAZIONE, NON SEI MESI!!”. (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Claudio D'Angelo gongola - Mentre Riccardo e Camilla Mangiapelo sono tornati a casa dopo la loro esperienza positiva a Temptation Island 2017, dopo la messa in onda della seconda puntata arrivano le polemiche. Sono molte le accuse fatte a Camilla dopo la prima puntata soprattutto perchè tutti hanno riconosciuto Simona come ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo ma, soprattutto, amica della fidanzata di Riccardo. La polemica è esplosa sui social ma solo ieri è arrivata la risposta ufficiale: i due durante il falò hanno ammesso di conoscere Simona e hanno rivelato di essere amici ma questo non significa che lei poteva fare tutto quello che ha fatto tra risatine, massaggini e palpatine alla coscia. L'unico che gongola oggi è Claudio D'Angelo che ha ottenuto la prova, sempre secondo lui, del fatto che Simona era lì soprattutto per Riccardo Gismondi e ha sottolineato la cosa su Instagram al grido di "Oh, e comunque amici e amici... ti rubano la bici" #Ritentalaterza. Il riferimento è diretto a Simona, ci sarà una risposta? (Scalise Piera)

Riccardo e Camilla, Temptation Island, la gelosia lascia il posto al sorriso: "Mi arrendo solo con te" - E lieto fine fu. Temptation Island 2017 ci regala la prima uscita con il sorriso ed è proprio quella di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. A sei mesi dalla loro uscita dagli studi di Uomini e donne, i due hanno confermato i loro sentimneti anche nell villaggio sardo che ospita il reality sui sentimenti e ieri sera sono usciti insieme dopo una litigata che non ha convinto i fan che li ritengono falsi e pronti a litigare solo per motivi televisivi. In effetti nessuno dei due aveva fatto qualcosa di male ma possiamo usare l'attenuate della giovinezza per giustificare una gelosia morbosa che ha spinto il tronista a convocare la sua fidanzata per un falò di confronto dopo aver visto alcune scene che lo hanno fatto davvero adirare tanto da affrontare la sicurezza "O mi chiamate qualcuno per uscire, o sfondo la porta ed esco".

Il finale lo hanno visto tutti e presto la gelosia ha lasciato il posto a teneri sorrisi e abbracci fino a che, lontani dal falò e da Filippo Bisciglia, i due si sono lasciati andare ad appassionati baci. La loro avventura finisce qui e anche se sui social non è arrivato ancora nessun lungo messaggio per spiegare i loro comportamenti, Riccardo non è riuscito a trattenersi e ha deciso di postare una foto del suo bacio con Camilla srivendo: "•M'arrendo solo con te.•?? {Per Questo Ti Odio)". Tutto è bene quel che finisce bene e i due sicuramente avranno ancora una lunga vita insieme, almeno per adesso. Clicca qui per vedere lo scatto.

