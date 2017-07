STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Wind Summer Festival (martedì, 4 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 4 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 4 luglio 2017, le reti Mediaset hanno preparato una ricca e variegata programmazione per gli affezionati telespettatori che sicuramente resteranno soddisfatti delle varie proposte. La musica sarà certamente al centro dell'azione questa sera con la prima messa in onda sel Wind Summer Festival su Canale 5, Italia 1 non si lascia inytimorire e trasmetterà il film fantascientifico L'alba del pianeta delle scimmie mentre Rete 4 risponde con un classico comico interpretato da Adriano Celentano nei panni de Il bisbetico domato. Ancora film dal diverso genere, intrattenimento e serie tv fanno parte del palinsesto sul resto dei canali Mediaset, ma il Wind Summer Festival potrebbe rubare la scena al resto del palinsesto. Ma dopo questa breve presentazione, passiamo al pdettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 andrà in onda la prima di quattro serate dedicate alla musica, ovvero Wind Summer Festival, ospitate dalla splendida Piazza del Popolo a Roma e condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia e Nicolò De Devitiis Su Italia 1 si alternano azione e horror, partendo da L'alba del pianeta delle scimmie, Will Rodman, scienziato che svolge delle ricerche genetiche sulla ricostruzione di tessuti danneggiati e magari curare l'Alzheimer. Ma le scimmie sulle quali vengono condotti gli esperimenti cominciano a mostrare strani comportamenti aggressivi, tanto da interrompere la ricerca. Will alleva un cucciolo di scimpanzé , Caesar, ma non si rende conto che il piccolo presente una spiccata intelligenza, a causa delle radiazioni assorbite. Will decide quindi di mandare avanti gli esperimenti, ma il risultato sono solo problemi per lui e per la razza umana.

A seguire la pericolosa tavola Ouija. Le due ragazzine Debbie e Lane giocano a parlare con i morti tramite una tavola, ma con delle regole, non farlo mai da sole, non farlo in un cimitero e salutare. Una delle due non rispetta la prima regola e muore, la seconda cerca dunque di comunicare con lei e scoprire se è stata uccisa o se è morta per sua scelta. Dopo una serie di morti misteriose la tavola verrà bruciata. Su Rete 4 il film comico Il bisbetico domato, incentrato su Elia che vive a Rovignano facendo l'agricoltore e non sopporta la compagnia. Neanche E la sua governante Mamy riesce a maritarlo, ma una sera Lisa ha bisogna di aiuto con la macchina proprio in quella zona e finirà per innamorarsi dello scorbutico Elia, e sposarlo. Subito dopo il programma di Cecchi Paone, che parlerà delle piccole e grandi domande sulla conoscenza.

La 5 manderà in onda il film Un padre di troppo che darà voce ad Andrea, single e non intenzionata ad avere figli, donna in carriera disegnatrice di lingerie. Incontrerà Gregor e Chris, uomini affascinanti e di classe, e finirà a letto con tutti e due. Rimane incinta e dovrà capire chi è il padre di suo figlio. Il brutto anatroccolo invece, in onda su Mediaset Extra, mostra persone comuni che vogliono cambiare il loro aspetto con l'aiuto del programma con una sola regola, non potersi guardare allo specchio prima dell'ingresso in studio. Iris propone invece un western dal titolo Una pistola per Ringo, nella trama, Ringo viene liberato per liberare degli ostaggi in cambio di una piccola parte del bottino della rapina che avverrà.

Tra scambi di bottini e confessioni al capo banda Sancho, Ringo tradisce lo sceriffo e lo attacca con il resto della banda, anche se poi si rivelerà essere una farsa. Su Italia 2 la commedia brillante Scemo & più scemo, Lloyd e Harry vanno a cercare Penny per chiederle un rene per Harry, mentre Lloyd è triste per la perdita di Mary. Infine The mentalist su Top Crime, con le consulenze di Patrick Jane, mentre per i più piccoli su Boing le aventure di Finn e del magico Jake.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 "Wind Summer Festival", musicale

Italia 1 ore 21.15 "L'alba del pianeta delle scimmie", azione

ore 23.20 "Ouija", horror

Rete 4 ore 21.15 "Il bisbetico domato", commedia

ore 23.35 "La settima porta", culturale

La 5 ore 21.10 "Un padre di troppo", commedia

Mediaset Extra ore 21.15 "Il brutto anatroccolo", intrattenimento

Iris ore 21.00 "Una pistola per Ringo", western

Italia 2 ore 21.10 "Scemo & più scemo", brillante

Top Crime ore 21.10 "The mentalist", serie tv

Boing ore 21.20 "Adventure Time"

