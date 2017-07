STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: The Halcyon e MacGyver (martedì, 4 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 4 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 4 luglio 2017, il palinsesto di casa Rai prevede per i suoi telespettatori un'ampia scelta di serie tv, film e documentari. Le serie tv conquistano la serata Rai, a partire dalla prima tv assoluta, The Halcyon, in onda su Rai 1, ancora serie tv per Rai 2 con MacGyver mentre Rai 3 cambia musica con il programma Gli occhi cambiano. Rai 4, Rai 5 e Rai Movie si dedicano invece ai film con i generi azione, storico e dramatico. Ma vediamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Su Rai 1 sbarca una nuova serie tv The Halcyon, che illustra le vicende di un hotel londinese a cinque stelle nel periodo della seconda guerra mondiale. A seguire la vita di Valentine Rixtus Bentinck, investigatore benestante, noto anche per la somiglianza a un'altra serie tv, The Saint. Su Rai 2 invece MacGyver, interpretato da Richard Dean Anderson, è un agente segreto degli Stati Uniti, lupo solitario che non usa armi o violenza, ma solo la sua mente e il suo coltellino svizzero che lo aiuteranno per mettere in atto i suoi 'macgyverismi'. La serie ha avuto molto successo alla fine degli anni '90, anche in Italia, e sono stati prodotti anche due film andati in onda solo in tv. Subito dopo un'altra serie tv ormai nota agli schermi e a seguire la seconda serata sarà dedicata all'attuale argomento delle unioni civili.

Su Rai Tre informazione e notizie anticipate dal programma documentario condotto da Walter Veltroni. In seconda serata un classico di Rossellini. Dopo l'armistizio, la resistenza è attiva a Roma e il comunista Giorgio Manfredi sfugge alla polizia, nascondendosi da un tipografo antifascista prossimo al matrimonio. Sfugge a una seconda retata e dopo una serie di fughe e nascondigli qua e la viene arrestato e torturato. Un'altra avventura per l'agente 007 con GoldenEye in onda su Rai 4, infiltrato nell'Unione Sovietica dovrà distruggere un laboratorio di armi chimiche. Viene però scoperto dal colonnello Ourumov, anche se riuscirà nel suo intento. Qualche anno dopo a Monaco assiste al furto, da parte del colonnello, di un elicottero, condotto in Siberia dove sono nascosto i codici del GoldenEye, un satellite in grado di bloccare i sistemi informatici. Alla fine Bond riesce a distruggere tutte le basi e a fuggire con la sua compagna. The young Victoria è un film che rivisita i primi anni di governo della regina Vittoria, una splendida Emily Blunt, prodotto da Scorsese, G. King e Sarah Ferguson (ex moglie di Andrea di York). La pellicola ha anche vinto un Oscar per migliori costumi. Non dico altro è la storia di Eva, massaggiatrice a domicilio, madre divorziata di Ellen, che un giorno si innamorerà di Albert e diventerà per caso amica della sua ex moglie, Marianne.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.30 "The Halcyon", serie tv

ore 23.20 "Lord & Master", serie tv

Rai Due ore 21.15 "MacGyver", serie tv

ore 22.50 "Hawaii Five-O", serie tv

ore 23.35 "Adesso sì", attualità

Rai Tre ore 21.20 "Gli occhi cambiano", documentario

ore 22.45 "TG Regione", notizie - ore 22.50 "TG3 Linea Notte Estate", notizie

ore 23.23 "Rai News 24: Meteo" - ore 23.25 "Roma città aperta", drammatico

Rai 4 ore 21.13 "Goldeneye", azione

Rai 5 ore 21.15 "The young Victoria", storico

Rai Movie ore 21.10 "Non dico altro", drammatico

Rai Premium ore 21.20 "Blue Bloods", serie tv

