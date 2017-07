TEMPTATION ISLAND 2017 / Pagelle: Francesca e Ruben stanno ancora insieme? (Seconda puntata)

TEMPTATION ISLAND 2017/ Pagelle

TEMPTATION ISLAND 2017, PAGELLE E NEWS SECONDA PUNTATA

TEMPTATION ISLAND 2017, RUBEN E FRANCESCA STANNO ANCORA INSIEME? – Una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island 2017 è sicuramente quella formata da Francesca e Ruben. Anche nel corso della seconda puntata, Francesca ha parlato negativamente del fidanzato affermando di non voler rischiare di essere infelice per restare al suo fianco. “Non voglio dover pensare che il mio fidanzato è un poverino. Non posso accontentarmi, sto facendo il possibile per migliorare la mia qualità di vita e non so se voglio andare a incastrarmi con un uomo che non è ambizioso e non ha la laurea”, ha dichiarato Francesca scatenando la reazione dei fans. Su Instagram Stories, però, come fa sapere il portale Gossip e Tv, Ruben, durante la messa in onda della puntata, ha scritto una frase che ha spiazzato il popolo del web. “Pregate per cose più serie… fate ridere. #prayforruben”, ha scritto su Instagram Stories. Il ragazzo, dunque, non gradirebbe la campagna contro Francesca che è stata attuta dagli utenti che si sono schierati al suo fianco. Secondo alcuni fans, inoltre, le parole di Ruben confermerebbero una relazione ancora in corso. Sarà davvero così? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FILIPPO BISCIGLIA GONGOLA - Con un risultato come quello portato a casa ieri dalla seconda puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia non poteva che gongolare. Il conduttore confermatissimo anche per questa nuova edizione del reality sui sentimenti nato come costola di Uomini e donne e passatempo estivo per gli appasionati del trash, continua a presentarsi come sensibile, simpatico e molto empatico con le coppie conquistando ogni anno il pubblico dello show. In parte il successo è merito suo ma dall'altra è delle coppie quest'anno particolamente folli rispetto agli anni passati. Vecchi volti di Uomini e donne e addirittura una Miss (Sara) e questo non ha fatto altro che contribuire al successo. Lo stesso Fiippo ha voluto ringraziare i fan scrivendo: "in quanti eravamo ieri sera ??? ... 3 milioni 540 mila ? ??????... Grazie a tuttiiiii ... ?? #grazie #witty". Ecco qui la foto postata da Filippo su Instagram come dono ai fan.

SALGONO GLI ASCOLTI - In una serata quasi interamente dedicata ai film di Paolo Villaggio e al suo ricordo, Temptation Island 2017 riesce a spuntarla portando a casa ottimi risultati e riuscendo a superare, seppur di poco, addirittura gli ascolti dell'esordio. Le scenate di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, ritenute false da gran parte del pubblico, il possibile tradimento di Alessio e la ripicca di Valeria, così come le scenate di Selvaggia e del suo lenticchio, sono riusciti a tenere incollati allo schermo 3.540.000 spettatori pari al 18.4% di share, con lo 0,3% in più di ascolti rispetto all'esordio. Il programma è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi Rai1 a 5 punti di distanza, al secondo posto. La redazione di Temptation Island gongola così come i suoi personaggi, il trash stancherà il pubblico e come andrà la prossima settimana? Lo scopriremo solo martedì prossimo, quando arriveranno i risultati della terza puntata del reality. (Scalise Piera)

TUTTO COME DA COPIONE? - La seconda puntata di Temptation Island di ieri sera ha confermato le aspettative della vigilia: il falò finale di Camilla e Riccardo ha dimostrato come per entrambi sia difficile accantonare la gelosia. Lui non ha affatto gradito l'eccessivo avvicinamento del tentatore Niccolò, mentre lei non riusciva a vedere le effusioni della single Simona, per altro amica della stessa Camilla. E anche se il web si dice certo che sotto ci sia dell'altro e la coppia abbia dovuto correre ai ripari per evitare che gli accordi precedenti al programma venissero scoperti, tutto è filato liscio con il classico lieto fine. La gelosia è stata grande protagonista anche per un'altra coppia del docu-reality: Sara non ha affatto gradito il comportamento di Nicola con la single Antonella, decidendo di dare un'opportunità a Paolo (fatto che non è piaciuto al fidanzato, sconvolto nel vederla fumare davanti alle telecamere) e aprendo la strada a nuovi problemi con il fidanzato.

I TOP DELLA SECONDA PUNTATA: Finalmente dopo una settimana di attesa torna la seconda puntata di Temptation Island arrivato alla quinta edizione. Tra i top di questa seconda puntata ci sono sicuramente i livelli di trash che questa serata di Canale 5 ci ha regalato: tra i momenti più kitsch sicuramente i commenti di Alessio alla sua tentatrice single, le frasi di Selvaggia e Francesco tra cui anche il "Lui è il mio lenticchio" che ancora non ha trovato spiegazione, e le gif di Tina Cipollari che su Twitter impazzano mentre gli utenti del web commentano live il programma. Tantissimi infatti i post, tant'è che l'hashtag #temptationisland è subito partito in testa alla classifica dei topics prima che iniziasse il programma. Tra i top anche il tiro del montaggio che ha reso tutto più movimentato e coerente.

I FLOP DELLA SECONDA PUNTATA: Una puntata quella di Temptation Island che ha regalato delle perle di trash fuori dal comune e ha messo in fila, purtroppo, anche una serie di flop totali che non sono di certo passati inosservati e hanno provato nel pubblico e negli utenti accaniti del web reazioni non proprio positivi nei confronti del programma stesso. Tra i momenti no sicuramente il falò finale di confronto tra Riccardo e Camilla, già di per sé convocato per una serie di motivi imbarazzanti, futuri e a dir poco leggeri, assolutamente insufficienti a una scelta così drastica. E lo stesso falò è stato ridicolo, con le loro reciproche accuse e i video che entrambi si sono voluti rinfacciare davanti a Filippo. Tra i flop anche "il mio lenticchio" che Selvaggia disperatamente implorava mentre guardava i video del suo fidanzato Francesco con la single Desirèe. Questi hanno poi provocato la fantasia e la creatività del web che si è letteralmente sbizzarrito.

