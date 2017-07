The Halcyon/ Anticipazioni: su Rai 1 la nuova serie tv fra intrighi, drammi e un misterioso personaggio

The Halcyon

THE HALCYON, SU RAIUNO ARRIVA LA SERIE TRA GUERRA E SEDUZIONE

INTRIGHI, DRAMMI E UN MISTERIOSO PERSONAGGIO - Debutterà questa sera su Rai Uno "The Halcyon", la serie tv prodotta in Inghilterra e ambientata nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La trama si svilupperà all'interno di un lussuoso albergo di Londra, dove le storie dei diversi protagonisti si intrecceranno con quelle dei clienti e daranno vita a drammi, intrighi e tradimenti che conquisteranno tutto il pubblico di Rai Uno. Al centro della scena, come già anticipato, ci sarà quindi il secondo conflitto mondiale, che porterà con sé la sua dose di difficoltà; ma il fulcro della prima puntata in onda oggi sarà un cliente misterioso, che arriverà in hotel senza uno scopo ben preciso e scatenerà la curiosità dei presenti. Di chi si tratta? E qual è il suo ultimo fine? La serie tv, in onda questa sera in prima serata, è composta da ben otto episodi, che a quanto pare sono destinati ad accompagnare le calde serate estive dei tanti appassionati (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

L'ambientazione storia inusuale - La serie è già stata cancellata in Patria ma sicuramentr The Halcyon è uno di quei drama inglesi che non potete perdervi. Niente a che vedere con Downton Abbey ma sicuramente anche The Halcyon ha il suo perchè a cominciare dall'ambientazione storica, ovvero la seconda guerra mondiale. Non è solito sentir dire che o sfondo storico delle serie inglese sia proprio quello ma lo show che andrà in onda su Rai1 a partire da stasera ha anche questa caratteristica dalla sua parte. Bunker, scontri a fuoco, Londra in ginocchio sono alcuni degli elementi che hanno fatto amare e odiare la serie da parte del pubblico inglese da sempre molto schizzinoso verso queste cose. Ma come la prenderà il pubblico italiano? Siamo sicuri che la serie otterrà un discreto successo soprattutto in una serata, come quella del martedì in cui la concorrenza è nulla, o quasi.

Su Raiuno, a partire da questa sera, andrà in onda una nuova serie tv che si candida ad essere la sorpresa estiva della rete ammiraglia della Rai. S’intitola The Halcyon ed è un telefim di otto episodi ambientato a Londra durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La storia si svolge in un hotel a cinque stelle in cui non mancheranno intrighi, giochi di seduzione e tradimenti. The Halcyon è un dramma in costume trasmesso in patria tra gennaio e febbraio 2017. In Gran Bretagna è stato particolarmente apprezzato per la ricercatezza e la cura dei costumi, della scenografia, per la validità del cast e l’originalità della colonna sonora. The Halcyon è stato realizzato per indagare sulle conseguenze che la Seconda Guerra Mondiale ha avuto sulle famiglie inglesi, appartenenti a diversi strati sociali.

Gli attori di Halcyon sono Olivia Williams (Priscilla), Matt Ryan (Joe O’Hara), Kara Tointon (la cantante Betsey Day), Steven Mackintosh (nei panni di Richard Garland), Annabelle Apsion (che interpreta Lillian Hobbs), Mark Benton (che presta il volto a Dennis Feldman).

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: In The Halcyon, Joe O’Hara, un misterioso uomo americano, arriva a Londra e si stabilisce presso l’hotel a cinque stelle The Halcyon. Richard Garland, direttore della struttura, e il concierge Dennis Feldman, nel frattempo, accolgono il ricco Lord Hamilton, il proprietario della struttura e della sua amante, Charity Lambert da cui è attratta Garland. Lord Hamilton ha due figli, Freddie e Toby, gemelli, avuti dalla moglie Priscilla, Lady Hamilton che, a sua volta, arriva in hotel facendo una scenata di gelosia al marito. Nel frattempo, Emma Garland, figlia di Richard, è innamorata di Freddie, primogenito degli Hamilton. Il loro, però, è un amore impossibile. I due ragazzi, infatti, appartengono a due famiglie appartenenti a due classi sociali diverse. Emma vorrebbe riuscire a vivere il suo amore con Freddie ma la sua amica, Betsey Day le consiglia di toglierselo dalla testa. Emma riuscirà a seguire il consiglio dell’amica?

© Riproduzione Riservata.