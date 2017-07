Una pistola per Ringo/ Curiosità del film con Giuliano Gemma su Iris (oggi, 4 luglio 2017)

Una pistola per ringo

UNA PISTOLA PER RINGO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - Una pistola per Ringo, è il film che andrà in onda su Iris oggi, martedì 4 luglio 2017. Il film Una pistola per Ringo, oltre a raccogliere una serie di scene cruente e ricche di violenza, presenta anche una certa vena comica. Ringo è il classico antieroe che aiuta i più deboli e la legge solo per un tornaconto personale. A differenza degli antieroi interpretatati da Clint Estwood, in personaggio di Ringo è sempre ben curato nell'aspetto. La colonna sonora della pellicola è stata composta da Ennio Morricone ed interpretata da Maurizio Graf. Il film riscosse uno straordinario successo internazionale tanto che il titolo è stato sfruttato da numerose produzione successive che in realtà non hanno nessun legame con la pellicola originale. Ne sono un esempio pellicole come 3 colpi di Winchester per Ringo, I due figli di Ringo e Ringo del Nebraska. Tra le curiosità della pellicola possiamo sottolineare il fatto che il personaggio principale è stato interpretato da Giuliano Gemma ma che, nella versione, italiana è stato l'attore, regista e doppiatore Adalberto Maria Merli a prestargli la voce. (agg. di Cinzia Costa)

UNA PISTOLA PER RINGO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 LUGLIO 2017: IL CAST - Una pistola per Ringo, il film in onda su Iris oggi, martedì 4 luglio 2017 alle ore 21.00. Una classica pellicola in stile spaghetti western che è stata diretta da Duccio Tessari nel 1965 e fa parte di un ciclo di quattro film diretti da Tessari soprannominati con il nome di wester ciociaro andalusi. Il film dal titolo Il ritorno di Ringo non ne rappresenta il sequel perché non vi è alcun legame con la trama. Nel cast ritroviamo grandi attori dell'epoca come Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca (Hally Hammond), Nieves Navarro, Antonio Casas, Manuel Muñiz, George Martin e José Manuel Martín. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA PISTOLA PER RINGO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La gang guidata dal temibile Sancho, dopo aver attaccato una banca, trova rifugio nella fattoria di proprietà del maggiore Clyde Brown, la cui figlia è legata sentimentalmente allo sceriffo. Il bandito Ringo viene nel frattempo liberato dalla prigione presso cui era rinchiuso e gli viene affidato il compito di liberare Clyde e sua figlia per permettere allo sceriffo ed ai suoi uomini di colpire d'assalto la fattoria. Ringo accetta l'offerta e si presenta al cospetto di Sancho nelle vesti di ricercato e propone di liberare lui e la sua banda in cambio del 40% del bottino della rapina. Sancho inizialmente non accetta ma poi cambia idea dopo che Ringo gli svela di essere stato pagato con il 30% del bottino dallo sceriffo.

Durante l'assalto al mulino, Ringo tradisce ed uccide i suoi compagni e fa ritorno alla fattoria. Qui viene catturato da Sancho, furioso per essere stato tradito ma in qualche modo Ringo riesce a farsi credere innocente e fa fuggire gli ostaggi. La banda di Sancho tenta di inseguire gli ostaggi ma deve far ritorno alla fattoria per via della pressione dello sceriffo ed a causa della frana provocata dalla dinamite posizionata da Ringo. Poco dopo i criminali danno la caccia a Ringo ma vengono eliminati ad uno ad uno da quest'ultimo.

