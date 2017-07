Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani e la posta del cuore, tante lettere per lei (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E LA POSTA DEL CUORE, TANTE LETTERE PER LEI – Continua l’impegno di Gemma Galgani con la rubrica della posta del cuore del nuovo settimanale Spy. Esperta di questioni di cuore, la dama del trono over di Uomini e Donne è stata scelta per dare consigli alle lettrici del nuovo magazine su come risolvere i problemi d’amore. Una bella responsabilità la Gemma che si è subito calata nei panni di esperta d’amore al punto da invitare tutte le sue ammiratrice a scriverle per chiederle consigli e opinioni. “Care amiche, siete in tante a scrivermi e leggo sempre con gioia e partecipazione ogni vostro messaggio, cercando di rispondere a tutte, anzi chissà quante volte nei miei buongiorno avete ritrovato un riferimento che vi poteva appartenere, attinente ai vostri pensieri confidenziali! Ora abbiamo una cassetta delle lettere in più! Continuate pure a scrivermi qui, se volete che vi risponda in privato, oppure, se vi fa piacere condividere con tutti i lettori della rivista la vostra esperienza, potete scrivere anche all'indirizzo "spy.postadelcuore@mondadori.it" la lettera se vorrete verrà pubblicata nel magazine insieme alla mia risposta. Vi abbraccio con affetto infinito”, scrive Gemma sui social. Le sue fans sono pronte a bersagliarle di richieste considerandola una vera esperta dei problemi di cuore. Anche se sta vivendo un periodo felice accanto a Marco Firpo, infatti, negli ultimi anni sono tante le delusioni che la dama ha dovuto superare. Riuscirà ad aiutare tutte le donne che chiederanno i suoi consigli? Cliccate qui per vedere il post (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: UN ALTRO DISPIACERE PER GEMMA? - Gemma Galgani è in pieno fermento ma in queste ore c'è qualcosa che l'ha toccata molto da vicino ovvero la morte di Paolo Villaggio. Ieri sera la dama torinese ha chiuso la sua giornata dedicando un saluto all'amato attore e oggi ha voluto fare il suo buongiorno personale ai fan su Facebook sempre rivolgendogli un pensiero. In particolare, Gemma Galgani ha scritto: "Semplicemente buongiorno alle mie fanciulle!!!!! Sono sempre più convinta che le persone vanno e vengono, ed è inevitabile ma rimangono indelebili nei nostri cuori ?????? Grazie a tutte per condividere con me questi dispiaceri. Buona giornata!!!!". Anche in questo momento di grande successo che segnerà il suo ritorno in tv, Gemma ha avuto modo di sentirsi partecipe del dolore che ha colpito il cinema italiano e di questo i fan le sono grata, sempre e comunque. Anche oggi la bella Gemma si prepara al meglio per affrontare la giornata, la rivedremo in tv? (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA GALGANI LA STAR! - Gemma Galgani non si ferma. La sua estate 2017 è da segnare in calendario perchè mai l'abbiamo vista così sorridente e pronta a tutto, merito di Marco Firpo? Anche no, ma di Uomini e donne sicuramente sì. Lei è la protagonista indiscussa del trono over della trasmissione e, con molta probabilità, vi farà ritorno anche il prossimo autunno a meno che le sue nuove esperienze tv non la portino altrone. Gemma è pronta per il Chi Summer Tour che l'ha già portata in tv, in casa Mediaset, persino a Studio Aperto dopo ha lanciato la sua nuova missione sempre in nome dell'amore: "Sono sempre alla ricerca dell'amore perchè sono innamorata dell'amore. Spero di trovare l'uomo giusto" e sul suo volto spunta un grande sorriso ma niente è stato detto su Marco Firpo e la sua attuale situazione amorosa. Il bel cavaliere le permetterà di diventare una star facendosi mettere da parte o questo sarà l'inizio del loro declino in vista del ritorno a Uomini e donne? E' ancora un po' presto per dirlo, ma lo scopriremo nelle prossime settimane. (Scalise Piera)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: LA DEDICA SOSPETTA DI GIORGIO MANETTI - Giorgio Manetti è ancora pazzo d'amore per Gemma Galgani? E' pur vero che, l'affascinante cavaliere del trono over di Uomini e Donne, non perde mai l'occasione per parlare della sua ex fidanzata, specie adesso che, spente da più di un mese le telecamere del programma, non riesce a vederla come prima. Il cavaliere ha raccontato che a breve pubblicherà il suo primo libro che sta finendo di scrivere proprio in questo periodo. Naturalmente, all'interno del libro ci sarà anche un capitolo dedicato alla sua ex Gemma Galgani. Ultimamente però, il cavaliere si è rifatto vivo tra le pagine di DiPiù, dove ha svelato particolari inediti della sua ex compagna. “Gemma, quando dorme, ha un po’ il respiro pesante. E allora io le dicevo: ‘Tesoro, vado a dormire di là perché ho il sonno molto leggero’. Un giorno però lei ha deciso di andare a dormire sul divano perché le dispiaceva che andassi via io” ha raccontato il cavaliere, per poi aggiungere: “Ho cercato di convincerla, ho cercato di fermarla. Poi in tv mi ha accusato di averla fatta dormire in una cuccia. Mi è dispiaciuto, non si fa”. Di seguito Giorgio, ha parlato ancora di Gemma raccontando come è andata quando voleva lasciare con lei il trono over: “Il primo giorno di registrazione della nuova stagione televisiva saremmo dovuti andare per parlare del nostro rapporto e per salutare il pubblico. Ma lei è entrata in studio e ha deciso di lasciarmi davanti a tutti”.



Dopo queste nuove dichiarazioni, il cavaliere ha scritto su Facebook un messaggio per una donna: “Hai dormito bene?, “Com’è andata la tua giornata?”, “Fai attenzione”, “Mandami un messaggio quando arrivi a casa”, “Fai bei sogni”, “Ti ho pensato molto oggi”, “Spero che ti sentirai meglio”, “Mi manchi”, “Ti va di vederci?”, “Mi fa pensare a te”, “Ti posso chiamare?”, “Fai attenzione al gradino”, “Andrà tutto bene”, “Sei sempre nei miei pensieri”, “Se ti serve ci sono”, “Volevo solo sentire la tua voce”,”Grazie per oggi”. Non deve necessariamente essere “Ti amo” per significarlo. Ascolta attentamente. Le persone parlano con il cuore più spesso di quanto pensi”. Per i fan di Gemma e Giorgio, questo è un chiaro messaggio per la sua ex e, in sintesi, sembrerebbe anche una vera dichiarazione d'amore: cosa farà Gemma adesso felice tra le braccia di Marco?

